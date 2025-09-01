Si tienes la vista cansada, debes comer esto

La vista se cansa y se desgasta porque los ojos trabajan sin descanso desde que despiertas hasta que vuelves a cerrar los párpados, así que tienes que comer nutrientes. Es decir, una dieta pobre se refleja tarde o temprano en tu visión.

Pasas horas frente a pantallas, caminas entre humo y polvo, te expones al sol y tu mirada enfrenta todos esos desafíos. Los ojos no descansan, pero sí reciben apoyo de ciertos alimentos que funcionan como aliados invisibles en su resistencia. En tu plato hay más poder de protección del que se suele pensar.

La vitamina A, presente en la zanahoria, el hígado o el huevo, interviene en la adaptación a la oscuridad y en la lubricación ocular. Sin ella, la sequedad se vuelve molesta y la visión nocturna se deteriora. Este nutriente es una de las piezas más importantes para mantener la vista en buen estado.

La luteína, un pigmento natural que está en la espinaca, el brócoli y el maíz, actúa como un filtro que reduce el impacto de la luz dañina. Al mismo tiempo, ayuda a frenar el estrés oxidativo que acelera el envejecimiento celular en la retina. Una dieta que la incluya ofrece un escudo interno frente a la fatiga visual.

El zinc, que se encuentra en la carne, los mariscos y las legumbres, cumple un papel de transporte. Su misión es llevar la vitamina A hasta la retina para que cumpla con su función. Sin ese puente mineral, la protección se debilita. Es un ejemplo claro de cómo los minerales trabajan en silencio para sostener el equilibrio de la vista.

Una ensalada con zanahoria, aguacate, espinaca y huevo duro es más que un plato ligero. Esa mezcla es un aporte directo para los ojos. No se trata solo de llenar el estómago, sino de entregar a la visión la materia prima que necesita para resistir el paso del tiempo.