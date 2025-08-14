Si haces ejercicio, estas son las vitaminas que debes tener en cuenta

Si entrenas, asegúrate de que tu dieta incluya alimentos que aporten estas vitaminas. Hacen que cada minuto de entrenamiento valga el doble.

Muchos creen que el progreso en el gimnasio solo depende de levantar más peso o hacer más ejercicio. pero hay algo determinante para que tengas resultados reales. Si faltan ciertas vitaminas, el cuerpo no asimila la proteína ni recupera la energía, y todo el trabajo se estanca.

Las vitaminas que necesitas Entrenar exige tiempo y energía. La vitamina B12 alimenta esa energía y evita que la fatiga llegue. Sin ella, los entrenamientos se sienten más pesados y la recuperación es más lenta, lo que termina afectando la constancia y el ánimo. La encuentras en carnes.

Boost-Vitamin-B12-Anti-Aging-Treatment Vitaminas que necesitas. La vitamina D es la encargada de que los músculos respondan con potencia y los huesos resistan el impacto. Sin un nivel óptimo, el rendimiento baja y el riesgo de lesiones aumenta, incluso si la técnica es impecable. Es un refuerzo interno que no se ve, pero se siente en cada movimiento.

Las vitaminas C y E funcionan como un escudo que protege contra el desgaste que provoca el esfuerzo intenso. Cada serie, cada carrera y cada salto generan estrés en el organismo, y estos antioxidantes reducen ese daño para que puedas entrenar con regularidad sin que el cuerpo se resienta.