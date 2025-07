Si amaste Black Mirror, esta película de Netflix te encantará

La historia se centra en Leo, un hombre amish que vive en una ciudad futurista. Él no habla, y está completamente fuera del mundo tecnológico que lo rodea. Esta diferencia lo convierte en un extraño entre miles. En una ciudad llena de pantallas, su silencio dice mucho más que las palabras.

Leo no necesita hablar para hacer justicia. Su camino está marcado por la persistencia. Aunque el mundo que lo rodea parece querer aplastarlo, no se rinde. Cada gesto, cada respiración profunda, cada mirada, construyen una historia de lucha que no necesita una sola línea de diálogo.