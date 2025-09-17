"Septiembre" o "setiembre", la RAE aclaró cómo se escribe esta palabra que causa confusió

Llegó el noveno mes del año y las confusiones también. Si no quieres equivocarte, echa un vistazo rápido a esta nota.

El noveno mes del año despierta algunas dudas cuando tienen que escribir su nombre, pero por suerte, la RAE dio la respuesta. Muchos se sorprenderán, otros no tanto, pero lo cierto es que hay una gran confusión. Y si bien algunos se guían por el autocorrector del celular o de la computadora, aún existen dudas.

Para referirse a este momento, algunos escriben la palabra con la letra “p” mientras que otros la omiten. Esa variación se ve en incontables publicaciones oficiales y despiertan dudas. Por ese motivo es que acudimos al diccionario de la RAE para conocer la opción correcta.

¿Cuál fue la respuesta de la RAE? Para sorpresa de muchos, tanto “septiembre” o “setiembre” son posibles. En su página web, la institución explicó que emplear cualquiera de los dos en un discurso es válido. Sin embargo, “septiembre” es la forma etimológica y más común en el uso culto, entre tanto “setiembre” es una variación común en países como Perú y Paraguay.

Según la inteligencia artificial, “septiembre se recomienda para textos formales, académicos y cuando se desea seguir la norma culta de España y parte de América”. Pero “septiembre es totalmente válida y puede ser utilizada en cualquier registro, pero su uso se asocia a la norma culta de ciertos países americanos”.