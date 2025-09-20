Según la inteligencia artificial qué carreras tendrán más salida laboral en los próximos años

La inteligencia artificial analizó millones de datos y reveló qué carreras tendrán más salida laboral en el futuro.

La inteligencia artificial ya no solo predice el clima o responde preguntas: también analiza millones de datos para anticipar qué carreras tendrán más salida laboral en los próximos años. Según distintos modelos y estudios globales, el futuro profesional estará marcado por cinco grandes áreas: tecnología, salud, sostenibilidad, diseño digital y educación virtual.

Las carreras más solicitadas En primer lugar, las carreras vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad serán las más demandadas. Se buscan perfiles capaces de crear algoritmos, proteger sistemas y analizar grandes volúmenes de información. Los puestos más requeridos incluyen científicos de datos, analistas de seguridad informática y desarrolladores de software inteligente.

La salud y la biotecnología también tendrán fuerte crecimiento. Desde enfermería hasta medicina personalizada, pasando por genética y prótesis avanzadas, el cuidado físico y emocional será clave en un mundo que envejece y digitaliza sus servicios. Además, los profesionales del bienestar mental y los cuidados paliativos ganarán protagonismo.

IA11 (2) Tecnología, salud y sostenibilidad lideran el ranking de profesiones con mayor demanda futura. Archivo MDZ

Otro eje central será la sostenibilidad. Ingenieros en energías renovables, gestores de proyectos verdes y consultores ambientales serán esenciales para enfrentar el cambio climático. También crecerá la demanda de diseñadores de productos ecológicos y expertos en economía circular.