Según la inteligencia artificial qué carreras tendrán más salida laboral en los próximos años
La inteligencia artificial analizó millones de datos y reveló qué carreras tendrán más salida laboral en el futuro.
La inteligencia artificial ya no solo predice el clima o responde preguntas: también analiza millones de datos para anticipar qué carreras tendrán más salida laboral en los próximos años. Según distintos modelos y estudios globales, el futuro profesional estará marcado por cinco grandes áreas: tecnología, salud, sostenibilidad, diseño digital y educación virtual.
Las carreras más solicitadas
En primer lugar, las carreras vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad serán las más demandadas. Se buscan perfiles capaces de crear algoritmos, proteger sistemas y analizar grandes volúmenes de información. Los puestos más requeridos incluyen científicos de datos, analistas de seguridad informática y desarrolladores de software inteligente.
La salud y la biotecnología también tendrán fuerte crecimiento. Desde enfermería hasta medicina personalizada, pasando por genética y prótesis avanzadas, el cuidado físico y emocional será clave en un mundo que envejece y digitaliza sus servicios. Además, los profesionales del bienestar mental y los cuidados paliativos ganarán protagonismo.
Otro eje central será la sostenibilidad. Ingenieros en energías renovables, gestores de proyectos verdes y consultores ambientales serán esenciales para enfrentar el cambio climático. También crecerá la demanda de diseñadores de productos ecológicos y expertos en economía circular.
Por último, la IA destaca el auge de las experiencias digitales: diseño UX/UI, desarrollo de videojuegos, arte inmersivo y educación virtual. Se buscan perfiles creativos, técnicos y pedagógicos que puedan enseñar, entretener y conectar en entornos digitales. La formación continua será clave, y los docentes que dominen herramientas digitales tendrán un rol protagónico.