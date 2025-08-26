Según la inteligencia artificial: las 5 habilidades que podés aprender en 3 meses y mejorar tus ingresos

Debido al avance digital, el mundo laboral exige cada vez mayor profesionalización. Sin embargo, la tecnología también permite identificar rápidamente cuáles son las oportunidades concretas para avanzar y mejorar los ingresos. En este sentido, la inteligencia artificial reveló cinco habilidades que pueden dominarse en tres meses o menos y que tienen alta demanda en el mercado actual.

Edición de video y contenido multimedia Aprender a utilizar plataformas como CapCut, Adobe Premiere o DaVinci Resolve es clave en el mundo actual, debido al auge de las redes sociales, el marketing digital y el e-commerce. Esta habilidad permite ofrecer servicios de forma freelance o trabajar en empresas de comunicación.

Gestión de campañas publicitarias online Saber usar herramientas como Google Ads y Meta Ads puede abrir una gran puerta en el mundo del marketing. Según la IA, “las empresas valoran a quienes logran resultados medibles en ventas o clientes”. Hay cursos cortos disponibles en internet que permiten adquirir esta habilidad rápidamente.

edición de videos Aprender edición de video con herramientas como Premiere o CapCut es una de las habilidades más recomendadas por la inteligencia artificial para mejorar tus ingresos. Shutterstock Instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar Para quienes deseen orientar su carrera fuera del ámbito digital pero ligado al mundo actual, esta puede ser una excelente opción. La inteligencia artificial destaca que “el crecimiento del sector renovable genera demanda de técnicos que puedan instalar, reparar y dar soporte a estos equipos”. Es una habilidad con alta proyección, posibilidad de trabajar por cuenta propia y cursos prácticos disponibles en todo el país.

Modelado e impresión 3D Diseñar y fabricar piezas personalizadas con impresoras 3D es una tendencia en arquitectura, salud, ingeniería y emprendimientos. Aprender a usar software como Tinkercad o Fusion 360 permite ofrecer servicios creativos y técnicos con buena rentabilidad.