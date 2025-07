Según la inteligencia artificial, este es el error que todos cometen en la primera cita

Las primeras citas son un momento especial y clave. Para conocer a una persona por primera vez hay ciertas cosas que tienes que saber, según la inteligencia artificial. Muchos, ante los nervios, cometen errores y utilizan una frase que genera rechazo y desconfianza en otros.

Estamos hablando de cualquier oración que comience con “Mi ex…” seguido de cualquier comentario, ya sea bueno o malo. La IA fue tajante con su respuesta y aseguró que esto es una bandera roja inmediata ya que suele interpretarse negativamente por varias razones que deberías conocer.

¿Por qué no deberías mencionarla, según la IA? La primera interpretación es que no has superado a tu ex. “La persona con la que estás saliendo puede percibir que aún tienes sentimientos por tu ex pareja, que estás anclado en el pasado o que no has sanado completamente de esa relación. Esto genera incertidumbre sobre tu disponibilidad emocional”, resumió la inteligencia artificial.

Cita Romántica.jpg La inteligencia artificial reveló cuál es la frase que todos dicen y que no causa buena impresión. Archivo. Otra señal es que tienes poco interés en la persona que tienes delante de ti. Si hablas de tu ex significa que tu mente está en otra parte y no estás disfrutando del encuentro. La cita es para crear una conexión contigo y no con tus experiencias pasadas. Es el momento perfecto para demostrar que has aprendido y superado situaciones complicadas.