Según el Feng Shui: el lugar exacto donde poner arroz para activar la abundancia en casa

Según el Feng Shui, el arroz puede atraer abundancia si se coloca en zonas clave del hogar, como la cocina o el rincón sureste.

En muchas culturas, el arroz representa nutrición, estabilidad y abundancia. Pero en el Feng Shui, esta semilla milenaria también se considera un símbolo energético capaz de atraer prosperidad al hogar. La clave es saber dónde colocarlo y cómo prepararlo para que funcione como un activador de buenas vibras.

Uno de los lugares más recomendados es la cocina, considerada el corazón energético de la casa. Allí, un cuenco de arroz crudo sobre la mesa o cerca de la entrada potencia el sustento y la abundancia familiar. También puede colocarse en la alacena principal, como señal de que nunca falta alimento ni recursos.

Un cuenco de arroz en la cocina o el rincón sureste puede activar la energía de la abundancia en el hogar.

Otro punto estratégico es el sector sureste del hogar, según el mapa Bagua del Feng Shui. Esta zona está directamente relacionada con la riqueza y el crecimiento económico. Un frasco de arroz en este rincón, preferentemente de vidrio o cerámica, puede activar el flujo de dinero y oportunidades.

Un ritual simple para activar la energía de la abundancia en el hogar Para potenciar el efecto, muchos rituales sugieren agregar al arroz una moneda dorada, una hoja de laurel o una cinta roja, elementos que refuerzan la intención de atraer prosperidad. Es importante mantener el arroz limpio y seco, y renovarlo cada mes para que la energía no se estanque.