Saramalacara sorprende con un nuevo trabajo y revela una nueva era

Saramalacara construye un relato personal con este trabajo que dialoga con su barrio de origen y su crianza en internet.

Saramalacara lanza dos canciones que estremecen la escena. Con “Esa Hoe” y “Hasta el cielo”, la artista enciende la expectativa por Mataderos, su próximo álbum, y reafirma su lugar como una voz disruptiva que combina crudeza, barrio e identidad digital con una soltura única en el género trap.

Un trabajo increíble El lanzamiento llega bajo Interscope Capitol y está acompañado por dos videoclips grabados en Los Ángeles. Lejos de ser un simple estreno, funciona como un relato dividido en capítulos: “Esa Hoe” abre la historia y “Hasta el cielo” la continúa, dejando un desenlace abierto que invita a imaginar los próximos pasos de esta etapa.

saramalcara Un trabajo que anuncia una nueva era. Con estética urbana y escenas que evocan el cine de Gus Van Sant o Andrea Arnold, los videos muestran a Sara moviéndose por la ciudad con frescura y naturalidad. Esa libertad visual dialoga con el sonido directo y sin adornos, reforzando la idea de que el proyecto no busca agradar, sino transmitir una sensación real y sin filtros.

Las canciones fueron producidas por Evar y Dayvan, dos nombres que acompañan a Saramalacara desde sus primeros pasos. La química entre ellos es evidente, ya que el resultado conserva la chispa inicial de su propuesta, al tiempo que expande su universo artístico con un pulso claro: hacer del trap un espacio de identidad, barrio y experimentación.