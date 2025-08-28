Sabrina Carpenter regresa a Argentina y esta vez con disco nuevo

Sabrina Carpenter vuelve a pisar suelo argentino y esta vez lo hará como protagonista absoluta. La cantante y actriz estadounidense será parte de Lollapalooza Argentina 2026, marcando su segunda visita al país después de haber debutado como telonera de Taylor Swift en River Plate durante 2023, donde ya había conquistado al público con su energía y talento.

En apenas unos años, Sabrina pasó de ser una promesa juvenil a una estrella del pop mundial. Basta con mirar sus números en plataformas digitales, donde acumula millones de reproducciones y listas de éxitos que no dejan de sumar reconocimientos.

El próximo gran paso en su carrera es el lanzamiento de “Man’s Best Friend”, su nuevo álbum que verá la luz este 29 de agosto. Cada adelanto ha generado expectativa entre sus seguidores y promete convertirse en uno de los discos más comentados del año. Su llegada a Lollapalooza tendrá ese condimento especial: presentar nuevas canciones frente a miles de fans.

Su relación con Argentina ya tiene historia. Cuando acompañó a Taylor Swift en el estadio Monumental, el público local la recibió con entusiasmo y aplausos que dejaron claro que había nacido una conexión. Esa primera impresión fue tan fuerte que su regreso como figura principal no sorprende, sino que confirma la solidez de una artista en pleno ascenso.

sabrina

Sabrina Carpenter inició su carrera a los diez años, subiendo videos a YouTube que mostraban su talento en crecimiento. De ahí pasó a la actuación en series juveniles y luego encontró en la música su camino definitivo. Esa mezcla de experiencias le dio seguridad en el escenario y un estilo que combina cercanía con sofisticación pop.

Su presencia en Lollapalooza 2026 será una oportunidad para verla brillar en un formato distinto. No más como telonera, sino como una voz que lleva su propio mensaje y que conecta con una generación que encuentra en sus canciones historias de amor, desamor y sueños compartidos.