Rumores agitan el Nobel de Literatura: dos argentinos aparecen en la lista

La expectativa crece y el mundo literario observa cómo dos escritores argentinos se instalan en la conversación del Premio Nobel de Literatura 2025. César Aira y Samanta Schweblin avanzan entre los favoritos mientras las casas de apuestas ajustan sus números. El anuncio llegará el 9 de octubre y la tensión aumenta.

César Aira lleva décadas con una obra inmensa que recorre géneros y estilos, siempre sorprendente para críticos y lectores . Su nombre aparece año tras año en las listas, una señal de respeto a una trayectoria que no se detiene. Cada nuevo libro confirma un ritmo creativo que parece inagotable, con personajes y escenarios que capturan la imaginación.

Samanta Schweblin, en cambio, representa una generación distinta que ha conquistado a lectores de varios continentes. Sus cuentos y novelas cortas han ganado prestigiosos premios y sus libros circulan en más de veinte idiomas. El reconocimiento internacional se fortaleció con el National Book Award for Translated Literature, un logro que consolidó su presencia en el mapa global.

Mientras tanto, el mercado de apuestas literarias coloca en lo alto a nombres como la china Can Xue o el húngaro László Krasznahorkai. Sin embargo, la irrupción de dos voces argentinas introduce una chispa de sorpresa en un escenario donde la tradición europea y asiática suele dominar. La curiosidad crece y las quinielas se mueven con cada rumor.

Schweblin mantiene una actitud tranquila ante el bullicio, sin alimentar especulaciones. Su vida en Berlín transcurre con discreción, lejos de las cámaras. Aira, por su parte, continúa publicando con la misma constancia que lo distingue, ajeno a la expectativa que generan los medios.