Rumor contundente: revelaron quién sería el amante de Gimena Accardi

En el último mes Gimena Accardi quedó en el ojo de la tormenta tras haberse separado de Nicolás Vázquez . La joven tuvo que salir a admitir que le fue infiel al actor cuando se filtró ese rumor y se armó lío.

En un primer momento trascendieron rumores de que Gimena Accardi había estado con su compañero de obra, Andrés Gil , que además es pareja de su amiga Candela Vetrano . Lo cierto es que la actriz se encargó de desmentirlo y ahora en Intrusos surgieron nuevas revelaciones.

En todo momento Gimena Accardi dijo que el amante era alguien “random”. Paula Varela reveló que la actriz habría estado con un influencer que además fue pareja de una famosa. Según señaló Varela en la última edición del festival Coachella en California la actriz coincidió con Agustín Franzoni porque los dos habían sido mandados por Olga y La Casa para cubrir el evento.

Gimena Accardi con el influencer que se la relaciona.

Lo cierto es que en ese contexto Gimena Accardi y el influencer compartieron algunas fotos para una marca de bebidas junto a Sofi Morandi y Lizardo Ponce. “A mí me contaron de Jimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, contó Varela.

“’Igual él está soltero’, me dijeron, Y yo digo, ‘¿por qué me dan ese dato?’”, dijo Paula.

“Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”, añadió la panelista.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, agregó Paula Varela.