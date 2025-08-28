Rejuvenecer tu piel es muy simple: haz esto

La conexión entre lo que comes y cómo te sientes se refleja en una piel más viva, menos apagada y lista para enfrentar los retos diarios.

La piel refleja lo que comes. Cada treinta días tu cuerpo renueva las células y ese proceso depende de los materiales que le entregas. Las proteínas no pueden faltar. Presentes en huevos, pescado, legumbres y carnes magras.

La piel y sus nutrientes más simples Las vitaminas y minerales como la vitamina C, el zinc o el cobre, que unen las fibras y hacen que el tejido se mantenga estable frente al desgaste. La protección llega con los antioxidantes de frutas y verduras, que evitan que los radicales libres dañen lo que tu cuerpo ya reparó. Son como un escudo contra el humo, el sol o el estrés.

pielydeporte.jpg

El poder de la comida en tu piel es tan directo que sorprende la rapidez con la que notas los resultados. En apenas un mes, ajustar tu plato con mejores elecciones deja huellas visibles. Más brillo, más elasticidad y menos resequedad. Es un recordatorio de que los cambios internos son los que realmente definen lo que se ve en el espejo.

Esta fruta también ofrece grandes beneficios para la piel. Foto: Archivo Esta fruta también ofrece grandes beneficios para la piel. Foto: Archivo