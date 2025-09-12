Receta de tarta galette de peras y queso: el equilibrio perfecto entre dulce y cremoso

Esta receta de tarta galette de peras y queso es perfecta para quienes buscan un postre rústico, fácil y con un toque gourmet. La combinación de la dulzura natural de las peras con la suavidad cremosa del queso crea un contraste de sabores único. Prepararla no requiere moldes especiales, lo que la convierte en una opción práctica y deliciosa.

La galette es una tarta de origen francés conocida por su aspecto rústico y artesanal. Se diferencia de las tartas tradicionales porque no necesita un molde para hornearse : la masa se dobla hacia adentro para contener el relleno, generando una forma libre que resulta muy atractiva. Esta preparación se ha vuelto muy popular porque combina la sencillez de un postre casero con la apariencia de una creación de pastelería profesional.

Las peras son las protagonistas, una fruta jugosa y aromática que se equilibra a la perfección con el queso . Puedes elegir variedades como pera Williams o Conference , que aportan dulzura y textura. En cuanto al queso , se recomienda uno suave y cremoso, como el mascarpone , ricota o incluso un queso azul suave si deseas un contraste más intenso.

Una de las ventajas es su flexibilidad. Puedes adaptar la masa utilizando harina común , integral o incluso sin gluten según tus necesidades. También puedes variar el tipo de endulzante , optando por azúcar rubia , miel o edulcorantes naturales . Además, se puede disfrutar tanto caliente, recién salida del horno, como fría, lo que la hace ideal para servir en cualquier ocasión.

La receta de galette nació en Francia como una alternativa rústica y libre de moldes a las clásicas tartas.

Su característica es que no tiene una forma específica, tu la moldeas.

Ingredientes

Harina de trigo común 250 g, manteca fría en cubos 125 g, agua helada 4 cucharadas, sal fina 1 pizca, peras maduras 3 unidades, queso ricota o mascarpone 150 g, azúcar rubia 4 cucharadas, miel 2 cucharadas, jugo de medio limón, canela en polvo 1 cucharadita, nuez moscada una pizca, huevo batido 1 unidad, almendras fileteadas 2 cucharadas (opcional).

Sigue el paso a paso para preparar tarta galette de peras y queso

En un bol grande coloca la harina junto con la pizca de sal. Agrega la manteca fría en cubos y desmenúzala con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el agua helada poco a poco y mezcla hasta formar una masa homogénea. No amases demasiado. Envuelve en film y lleva a la heladera por 30 minutos. Lava, pela y corta las peras en láminas finas. Colócalas en un bol y añade el jugo de limón para evitar que se oxiden. Agrega dos cucharadas de azúcar rubia, la canela y la nuez moscada. Mezcla suavemente y deja reposar unos minutos. En otro recipiente mezcla la ricota o mascarpone con dos cucharadas de azúcar rubia y la miel hasta obtener una crema suave. Si deseas un sabor más intenso, puedes añadir un toque de ralladura de limón o unas gotas de esencia de vainilla. Pasado el tiempo de reposo, estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un círculo de unos 30 cm de diámetro. No es necesario que quede perfecto, ya que el encanto de la galette es su aspecto rústico. Coloca la masa estirada sobre una bandeja de horno cubierta con papel manteca. Extiende la crema de queso en el centro, dejando un borde libre de 4 a 5 cm alrededor. Luego distribuye las peras en forma de abanico sobre la crema. Pliega el borde de la masa hacia adentro cubriendo parcialmente el relleno. Presiona suavemente para que no se abra durante la cocción. Bate el huevo y pinta los bordes de la masa con ayuda de un pincel de cocina. Si lo deseas, espolvorea almendras fileteadas sobre las peras para dar crocancia. Lleva la galette al horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Una combinación que despertará todos tus sentidos.

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de cortar. Puedes servirla tibia con una bola de helado de vainilla o fría acompañada de un café o infusión.

Esta tarta galette de peras y queso demuestra que la simplicidad puede ser sinónimo de elegancia. Con pocos ingredientes y un procedimiento accesible, se logra un postre que resalta por su sabor y presentación. La dulzura de las peras se realza con las notas cremosas del queso y el toque aromático de las especias, resultando en una combinación equilibrada y sofisticada.

Además, su versatilidad permite adaptarla a diferentes preferencias: puedes variar el tipo de queso, endulzar más o menos según tu gusto o incluso experimentar con otras frutas de estación como manzanas o duraznos. Es una preparación ideal tanto para reuniones familiares como para sorprender en una cena especial. ¡Y a disfrutar!