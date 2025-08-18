Receta de tarta de cerezas fácil y deliciosa para preparar en casa ¡añádela a tu recetario!

Esta receta de tarta de cerezas es perfecta para quienes buscan un postre clásico, sabroso y colorido. Con una base crocante y un relleno dulce y frutal , esta preparación se adapta a distintas estaciones y ocasiones, ya sea con cerezas frescas o en conserva.

La tarta de cerezas es una opción deliciosa y tradicional que se destaca por su sencillez y sabor intenso. Es ideal para acompañar un café por la tarde, s ervir como postre después de una comida o llevar a una reunión familiar . Se puede hacer con cerezas frescas, cuando están en temporada, o con cerezas en conserva, lo que permite disfrutarla durante todo el año. Esta preparación no requiere experiencia avanzada en repostería, y permite adaptar la base a gusto, ya sea usando una masa casera o comprada. Además, admite variaciones en la presentación, como cubrir el relleno con masa enrejada o migas dulces . A continuación, te explicamos cómo elaborar esta tarta paso a paso.

La receta de tarta de cerezas tiene sus orígenes en Europa Central, donde se preparaba con cerezas frescas de temporada.

Prepara todos los ingredientes para elaborar esta tarta de cerezas.

Para la masa:300 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla fría en cubos, 2 cucharadas de azúcar, 1 huevo, 2 o 3 cucharadas de agua fría, 1 pizca de sal.

Para el relleno:500 gramos de cerezas sin carozo (frescas o en conserva), 100 gramos de azúcar, 1 cucharada de almidón de maíz, jugo de ½ limón, ½ cucharadita de esencia de vainilla.

Para decorar (opcional): azúcar glass para espolvorear, crema batida o helado para acompañar.

Desarrollo paso a paso para preparar tarta de cerezas

Coloca la harina, el azúcar y la sal en un recipiente grande. Agrega la mantequilla fría cortada en cubos y mezcla con los dedos o un cortapastas hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el huevo y mezcla. Añade el agua fría, de a una cucharada por vez, hasta que la masa se una. Forma un bollo sin amasar demasiado, envuélvelo en film y lleva al refrigerador durante 30 minutos. Si usas cerezas frescas, lávalas, retírales el carozo y córtalas al medio. Si usas cerezas en conserva, escúrrelas bien. Coloca las cerezas en un bol y mézclalas con el azúcar, el almidón de maíz, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Deja reposar por 15 minutos para que liberen algo de jugo y se integren los sabores Precalienta el horno a 180 °C. Retira la masa del refrigerador y estírala sobre una superficie enharinada hasta formar un disco de unos 3 mm de espesor. Forra un molde para tarta previamente engrasado o con papel vegetal. Recorta los bordes sobrantes y pincha suavemente la base con un tenedor. Vierte el relleno de cerezas sobre la masa. Si deseas una presentación clásica, puedes cubrir la tarta con tiras de masa formando un enrejado. También puedes dejarla abierta para destacar el color de las cerezas. Lleva la tarta al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno burbujee suavemente.

Lista para llevar al horno. La receta de tarta de cerezas se puede adaptar fácilmente usando cerezas en conserva, congeladas o frescas, según la estación. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y deja enfriar completamente sobre una rejilla. Antes de servir, puedes espolvorear con azúcar glass para darle un toque decorativo. Si lo deseas, acompaña con una porción de crema batida (nata) o helado de vainilla.

La tarta de cerezas es una opción versátil y encantadora que se adapta a diferentes ocasiones y niveles de experiencia en la cocina. Su sabor combina lo crujiente de la base con el dulzor natural y ligeramente ácido de las cerezas, logrando un postre equilibrado, colorido y muy fácil de disfrutar. Puedes servirla fría o tibia, sola o con algún acompañamiento, y preparar versiones personalizadas con masa integral, toques de canela o frutos secos. ¡Y a disfrutar!.