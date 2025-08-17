Receta simple y sabrosa: empanadas de papa al curry caseras ¡añádela a tu recetario!

Esta receta de empanadas de papa y curry combina lo mejor de dos mundos: el sabor reconfortante de la papa y el toque especiado del curry . Perfectas para servir en una comida informal, como entrada o plato principal, estas empanadas se preparan con ingredientes sencillos y llenos de aroma.

Las empanadas de papa y curry ofrecen una alternativa vegetariana sabrosa y diferente a las empanadas tradicionales. Esta preparación combina el sabor suave de la papa con el perfume y el carácter especiado del curry , creando un relleno cremoso, aromático y equilibrado. Es una opción ideal para quienes buscan incorporar sabores internacionales a la cocina cotidiana sin complicaciones. Puede servirse caliente o a temperatura ambiente, lo que también las convierte en una excelente opción para llevar a un picnic o servir en una reunión. Además, se puede preparar con masa casera o comprada, adaptándose al tiempo y la experiencia de cada cocinero. A continuación, te mostramos el paso a paso para preparar estas empanadas sabrosas y originales .

La receta de empanadas de papa y curry combina técnicas tradicionales con sabores de la cocina india.

Para el relleno:4 papas medianas, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de curry en polvo, ½ cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de comino, 2 cucharadas de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto, perejil o cilantro picado (opcional).

Para el armado: 12 tapas de empanadas (caseras o compradas), 1 huevo para pincelar (opcional).

Desarrollo paso a paso para preparar empanadas de papa y curry

Comienza por lavar y pelar las papas. Córtalas en cubos medianos y colócalas en una olla con agua fría y sal. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernas, lo que tomará aproximadamente 15 a 20 minutos. Luego, escúrrelas bien y aplástalas con un tenedor o pisa papas hasta obtener un puré rústico. Reserva. Pica finamente la cebolla y el diente de ajo. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y añade la cebolla. Cocina durante unos 5 minutos hasta que esté transparente, luego incorpora el ajo. Añade el curry, la cúrcuma y el comino, y cocina por 1 minuto más para que las especias liberen su aroma. Si lo deseas, puedes ajustar la cantidad de curry según la intensidad de sabor que prefieras. Agrega el puré de papas a la sartén con la cebolla especiada. Mezcla bien hasta que todo esté bien integrado. Prueba y ajusta el punto de sal y pimienta. Si te gusta un toque fresco, puedes añadir perejil o cilantro picado. Cocina la mezcla durante 2 a 3 minutos más, revolviendo constantemente. Luego, retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente antes de armar las empanadas. Coloca las tapas de empanadas sobre una superficie limpia. Coloca una porción de relleno en el centro de cada una, evitando sobrecargar. Humedece los bordes con agua, dobla la masa formando una media luna y presiona con los dedos o un tenedor para sellar. Asegúrate de que queden bien cerradas para evitar que el relleno se escape durante la cocción. Puedes cocinarlas al horno o fritas, según tu preferencia. Al horno: precalienta el horno a 200 °C. Coloca las empanadas sobre una bandeja con papel vegetal y pincélalas con huevo batido para darles brillo. Hornea entre 20 y 25 minutos, hasta que estén doradas. Fritas: calienta abundante aceite en una sartén. Fríe las empanadas por tandas hasta que estén doradas de ambos lados. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Empanadas vegetarianas una receta que tienes que probar. La receta de empanadas de papa y curry es una excelente opción vegetariana, sabrosa y sin ingredientes complejos. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Deja enfriar unos minutos antes de servir. Estas empanadas pueden acompañarse con una salsa de yogur con limón o simplemente solas. Son ideales tanto como entrada como plato principal.

La receta de empanadas de papa y curry es una propuesta versátil, sabrosa y diferente que combina ingredientes accesibles con sabores exóticos. Su preparación es sencilla y puede adaptarse a distintos estilos de cocción y preferencias alimentarias. Ya sea al horno o fritas, estas empanadas son una excelente opción para compartir, llevar o compartir en casa. El relleno especiado y cremoso aporta un giro inesperado que seguramente sorprenderá a quienes las prueben. Incorporarlas a tu recetario es una forma práctica de sumar nuevas combinaciones sin complicarte en la cocina. ¡Y a disfrutar!