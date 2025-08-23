Receta rápida de vainillas para tu próximo postre: super esponjosas y sin secretos
Receta de vainillas caseras, esponjosas y doradas, ideales para acompañar el café o preparar postres como tiramisú. Fáciles y con pocos ingredientes.
Esta receta de vainillas es ideal para quienes desean preparar en casa un clásico de la repostería, ya sea para acompañar el café o como base de postres como tiramisú o trifle. Fáciles de hacer y con pocos ingredientes, las vainillas caseras destacan por su textura liviana y su sabor delicado.
Las vainillas, también conocidas como plantillas o bizcotelas, son galletas livianas y aireadas que se utilizan en la preparación de diversos postres, aunque también se disfrutan solas como un acompañamiento ideal para infusiones. Esta receta de vainillas caseras permite replicar su textura esponjosa y sabor suave sin necesidad de aditivos comerciales ni conservantes.
La característica principal de las vainillas es su ligereza, que se logra mediante una técnica que incorpora aire a la masa al batir las claras y las yemas por separado. Esta estructura aireada se mantiene gracias a un horneado breve pero preciso, que ayuda a que la superficie quede firme y ligeramente dorada, mientras el interior conserva su suavidad.
Ingredientes
Huevos 4 unidades (a temperatura ambiente), azúcar 120 g, harina 0000 (floja) 120 g, esencia de vainilla 1 cucharadita, azúcar glass (para espolvorear) cantidad necesaria.
Desarrollo paso a paso para preparar vainillas
- Antes de comenzar con la mezcla, precalienta el horno a 180°C. Forra una o dos bandejas planas con papel manteca o utiliza tapetes de silicona. Si lo prefieres, puedes engrasar ligeramente y enharinar el papel para asegurar un desmolde perfecto, aunque no suele ser necesario.
- Coloca las claras en un bol limpio y seco, y las yemas en otro recipiente. Es importante que no haya restos de yema en las claras para lograr un batido firme. Añade una pizca de sal a las claras para facilitar el montado.
- Con batidora eléctrica, comienza a batir las claras a velocidad media hasta que formen una espuma blanca. Luego, agrega la mitad del azúcar en forma de lluvia y continúa batiendo hasta que se formen picos firmes pero no secos. El merengue debe quedar brillante y consistente.
- En otro recipiente, bate las yemas con la otra mitad del azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla se aclare y aumente su volumen. Esto puede tardar unos 4 a 5 minutos. El objetivo es incorporar aire y lograr una mezcla espesa y cremosa.
- Con una espátula, incorpora las yemas batidas al merengue en dos partes, con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado. Luego, tamiza la harina sobre la mezcla y añade en tres tandas, también con movimientos suaves. La masa debe quedar homogénea, aireada y sin grumos.
- Coloca la masa en una manga pastelera con pico redondo liso (de unos 1,5 cm) o usa una bolsa plástica con la punta cortada. Sobre la bandeja, forma tiras de aproximadamente 8 a 10 cm de largo, dejando espacio entre cada una ya que se expanden al hornearse.
- Espolvorea generosamente las vainillas con azúcar glass antes de hornear. Esto les dará una superficie levemente crocante y ayudará a formar la clásica costra blanca.
- Lleva al horno precalentado y hornea entre 10 y 12 minutos, o hasta que estén apenas doradas en la base y firmes al tacto. No deben dorarse demasiado. Retira del horno, deja enfriar unos minutos y luego despega con cuidado del papel o tapete. Pásalas a una rejilla para enfriar completamente.
De la cocina a tu mesa
La receta de vainillas caseras es una excelente opción para quienes disfrutan de la repostería tradicional y desean preparar galletas livianas, esponjosas y versátiles. Con esta base, podrás crear una variedad de postres, desde tiramisú hasta trifles o charlottes, o simplemente disfrutarlas solas con una bebida caliente.
Una vez frías, se pueden conservar en frascos herméticos por varios días, manteniendo su textura y sabor. Si deseas almacenarlas por más tiempo, también puedes congelarlas ya horneadas, separadas por papel, y recalentarlas brevemente al momento de usarlas. ¡Y a disfrutar!