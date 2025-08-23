Receta rápida de vainillas para tu próximo postre: super esponjosas y sin secretos

Esta receta de vainillas es ideal para quienes desean preparar en casa un clásico de la repostería, ya sea para acompañar el café o como base de postres como tiramisú o trifle . Fáciles de hacer y con pocos ingredientes, las vainillas caseras destacan por su textura liviana y su sabor delicado.

Las vainillas , también conocidas como plantillas o bizcotelas , son galletas livianas y aireadas que se utilizan en la preparación de diversos postres , aunque también se disfrutan solas como un acompañamiento ideal para infusiones. Esta receta de vainillas caseras permite replicar su textura esponjosa y sabor suave sin necesidad de aditivos comerciales ni conservantes.

La característica principal de las vainillas es su ligereza, que se logra mediante una técnica que incorpora aire a la masa al batir las claras y las yemas por separado. Esta estructura aireada se mantiene gracias a un horneado breve pero preciso, que ayuda a que la superficie quede firme y ligeramente dorada, mientras el interior conserva su suavidad.

La receta de vainillas no lleva levadura: su esponjosidad se logra solo con aire incorporado al batir.

Deliciosas para disfrutarlas con la infusión que más te guste.

Desarrollo paso a paso para preparar vainillas

Antes de comenzar con la mezcla, precalienta el horno a 180°C. Forra una o dos bandejas planas con papel manteca o utiliza tapetes de silicona. Si lo prefieres, puedes engrasar ligeramente y enharinar el papel para asegurar un desmolde perfecto, aunque no suele ser necesario. Coloca las claras en un bol limpio y seco, y las yemas en otro recipiente. Es importante que no haya restos de yema en las claras para lograr un batido firme. Añade una pizca de sal a las claras para facilitar el montado. Con batidora eléctrica, comienza a batir las claras a velocidad media hasta que formen una espuma blanca. Luego, agrega la mitad del azúcar en forma de lluvia y continúa batiendo hasta que se formen picos firmes pero no secos. El merengue debe quedar brillante y consistente. En otro recipiente, bate las yemas con la otra mitad del azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla se aclare y aumente su volumen. Esto puede tardar unos 4 a 5 minutos. El objetivo es incorporar aire y lograr una mezcla espesa y cremosa. Con una espátula, incorpora las yemas batidas al merengue en dos partes, con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado. Luego, tamiza la harina sobre la mezcla y añade en tres tandas, también con movimientos suaves. La masa debe quedar homogénea, aireada y sin grumos. Coloca la masa en una manga pastelera con pico redondo liso (de unos 1,5 cm) o usa una bolsa plástica con la punta cortada. Sobre la bandeja, forma tiras de aproximadamente 8 a 10 cm de largo, dejando espacio entre cada una ya que se expanden al hornearse. Espolvorea generosamente las vainillas con azúcar glass antes de hornear. Esto les dará una superficie levemente crocante y ayudará a formar la clásica costra blanca. Lleva al horno precalentado y hornea entre 10 y 12 minutos, o hasta que estén apenas doradas en la base y firmes al tacto. No deben dorarse demasiado. Retira del horno, deja enfriar unos minutos y luego despega con cuidado del papel o tapete. Pásalas a una rejilla para enfriar completamente.

Saboréalas solas o como parte de algún postre. Una receta de vainillas bien lograda permite que las galletas absorban líquidos sin deshacerse. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La receta de vainillas caseras es una excelente opción para quienes disfrutan de la repostería tradicional y desean preparar galletas livianas, esponjosas y versátiles. Con esta base, podrás crear una variedad de postres, desde tiramisú hasta trifles o charlottes, o simplemente disfrutarlas solas con una bebida caliente.

Una vez frías, se pueden conservar en frascos herméticos por varios días, manteniendo su textura y sabor. Si deseas almacenarlas por más tiempo, también puedes congelarlas ya horneadas, separadas por papel, y recalentarlas brevemente al momento de usarlas. ¡Y a disfrutar!