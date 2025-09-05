Receta de pastel de peras: tips para un pastel siempre perfecto.
Aprende a preparar una deliciosa receta de pastel de peras casero, con textura esponjosa y sabor natural, ideal para postres o meriendas.
La receta de pastel de peras que te compartimos es ideal para que prepares un postre jugoso, aromático y lleno de sabor natural. Con peras frescas y una base esponjosa, podrás sorprender a tu familia y amigos con un pastel que combina dulzor y suavidad en cada bocado.
Preparar un pastel de peras en casa es una forma deliciosa de disfrutar de la repostería clásica sin complicaciones. Las peras aportan jugosidad y dulzor natural, haciendo que el pastel quede suave y húmedo. Al combinarlas con una masa ligera, mantequilla y un toque de vainilla, logras un equilibrio de sabores y aromas que encanta a cualquier paladar. Además, la canela y otras especias suaves pueden potenciar la experiencia, agregando calidez y profundidad al sabor.
Este pastel no solo es delicioso, sino también versátil. Puedes servirlo solo, acompañado de crema batida (nata), helado o frutas frescas. Prepararlo en casa te da la ventaja de controlar la calidad de los ingredientes, ajustando el dulzor y la textura según tu gusto personal. También puedes experimentar con variaciones, como añadir frutos secos, un toque de almendra molida o un glaseado ligero para realzar su presentación. Hacer este pastel es una oportunidad para disfrutar del aroma que llena la cocina mientras se hornea y del placer de compartir un postre casero con quienes más quieres.
Ingredientes
Peras maduras, harina de trigo, azúcar, huevos, mantequilla, leche, esencia de vainilla, polvo de hornear, sal, canela en polvo (opcional).
Paso a paso para que prepares pastel de peras
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde para pastel con mantequilla y un poco de harina para que no se pegue.
- Pela y corta las peras en láminas finas, reservando algunas para decorar la superficie del pastel.
- En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y suave.
- Añade los huevos uno a uno, incorporando bien cada uno antes de agregar el siguiente.
- Agrega la esencia de vainilla y, si deseas, una pizca de canela para intensificar el aroma.
- Tamiza la harina junto con el polvo de hornear y la sal, e incorpórala poco a poco a la mezcla, alternando con la leche, hasta obtener una masa homogénea y suave.
- Incorpora suavemente la mayor parte de las peras cortadas, reservando algunas láminas para decorar.
- Vierte la mezcla en el molde preparado y acomoda las láminas de pera reservadas en la superficie de manera decorativa.
- Hornea durante 40-50 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. El pastel debe tener un color dorado uniforme y un aroma agradable que se perciba desde la cocina.
- Retira del horno, deja enfriar unos minutos en el molde y luego desmolda sobre una rejilla para que se enfríe completamente antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Saborea tu pastel de peras como un postre versátil y delicioso, perfecto para cualquier momento del día. Su textura suave y jugosa, combinada con el dulzor natural de las peras y el aroma de la vainilla y la canela, hará que conquistes a todos en tu mesa. Prepararlo en casa te permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la receta a tu gusto, ajustando el azúcar, agregando frutos secos o un glaseado ligero para realzar la presentación. Este pastel se conserva bien durante varios días si lo guardas en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y sabor. Puedes servirlo solo, con helado o crema, y siempre será un postre elegante y sencillo a la vez. Demuestra que un clásico de la repostería puede ser fácil de preparar, saludable y absolutamente irresistible. ¡Y a disfrutar!