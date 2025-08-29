Receta de flan parisino: un postre clásico con sabor elegante ¡y fácil de hacer!
Con esta receta de flan parisino podrás preparar un postre elegante, cremoso y lleno de sabor, perfecto para cualquier ocasión.
La receta de flan parisino es un postre clásico de la repostería francesa que combina suavidad, cremosidad y un delicado sabor a vainilla. Este flan, sencillo de preparar, se destaca por su textura sedosa y su presentación elegante, convirtiéndose en una opción ideal para sobremesas, celebraciones o comidas especiales en casa.
El flan parisino es uno de los postres más apreciados de la cocina francesa, reconocido por su textura suave y cremosa que se deshace en la boca. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención a los detalles para lograr un resultado perfecto: un flan firme, pero delicado, con un sabor equilibrado entre dulce y vainilla. Es un postre versátil que se puede servir en porciones individuales o en un molde grande para compartir en reuniones familiares, cenas elegantes o celebraciones especiales.
Te Podría Interesar
La clave de un buen flan parisino está en la calidad de los ingredientes y en la cocción al baño maría, que permite que la mezcla se cocine de manera uniforme sin endurecerse. El caramelo líquido que se coloca en la base aporta un contraste de sabor y color, realzando la presentación del postre. Además, puede adaptarse a distintos gustos, incorporando vainilla natural, ralladura de cítricos o incluso licor, siempre respetando la suavidad característica.
Ingredientes
Leche entera 500 ml, nata líquida 200 ml, azúcar 120 g (para el flan), huevos 4, yemas de huevo 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, azúcar 80 g (para el caramelo), agua 2 cucharadas (para el caramelo), sal una pizca, frutas o crema batida para decorar opcional.
Paso a paso para que prepares flan parisino
- En un cazo pequeño, coloca el azúcar y el agua para el caramelo. Calienta a fuego medio sin remover hasta que adquiera un color ámbar dorado. Vierte el caramelo en el fondo de un molde grande o en moldes individuales, cubriendo toda la base. Deja enfriar mientras preparas la mezcla del flan.
- En un cazo, calienta la leche y la nata a fuego medio, sin que llegue a hervir. Añade la esencia de vainilla y mezcla bien para que se distribuya uniformemente. Retira del fuego y deja templar ligeramente.
- En un bol grande, bate los huevos y las yemas junto con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espumosa. Añade una pizca de sal y mezcla suavemente.
- Vierte la leche y la nata templadas sobre la mezcla de huevos lentamente, removiendo constantemente para que no se cocinen los huevos. Mezcla hasta que la preparación sea uniforme.
- Vierte la mezcla de flan sobre el caramelo previamente endurecido en los moldes o en un molde grande.
- Coloca los moldes dentro de una bandeja apta para horno. Llena la bandeja con agua caliente hasta la mitad de los moldes. Hornea a 160 °C durante 40–50 minutos, dependiendo del tamaño del flan, hasta que esté firme pero ligeramente tembloroso en el centro.
- Retira los moldes del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego refrigera por al menos 4 horas o toda la noche para que tome consistencia.
- Para desmoldar, pasa un cuchillo por el borde del flan y voltea con cuidado sobre un plato. El caramelo líquido se derramará cubriendo la base y parte del flan.
- Decora con frutas frescas, crema batida o ralladura de cítricos para resaltar el aroma y la presentación del flan.
De la cocina a tu mesa
Sirve frío como postre elegante, asegurándote de mantener la textura cremosa y firme. Cada porción debe conservar suavidad y sabor equilibrado.
El flan parisino es un ejemplo perfecto de cómo un postre sencillo puede ser elegante y delicioso. Su textura cremosa, equilibrada con el dulzor del caramelo y el aroma de la vainilla, hace que sea un clásico que nunca pasa de moda. Prepararlo en casa permite controlar los ingredientes, asegurando frescura y calidad, y ofrece la posibilidad de personalizarlo según el gusto, añadiendo toques como frutas frescas o crema batida. ¡Y a disfrutar!