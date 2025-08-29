Receta de flan parisino: un postre clásico con sabor elegante ¡y fácil de hacer!

Con esta receta de flan parisino podrás preparar un postre elegante, cremoso y lleno de sabor, perfecto para cualquier ocasión.

La receta de flan parisino es un postre clásico de la repostería francesa que combina suavidad, cremosidad y un delicado sabor a vainilla. Este flan, sencillo de preparar, se destaca por su textura sedosa y su presentación elegante, convirtiéndose en una opción ideal para sobremesas, celebraciones o comidas especiales en casa.

El flan parisino es uno de los postres más apreciados de la cocina francesa, reconocido por su textura suave y cremosa que se deshace en la boca. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención a los detalles para lograr un resultado perfecto: un flan firme, pero delicado, con un sabor equilibrado entre dulce y vainilla. Es un postre versátil que se puede servir en porciones individuales o en un molde grande para compartir en reuniones familiares, cenas elegantes o celebraciones especiales.

La clave de un buen flan parisino está en la calidad de los ingredientes y en la cocción al baño maría, que permite que la mezcla se cocine de manera uniforme sin endurecerse. El caramelo líquido que se coloca en la base aporta un contraste de sabor y color, realzando la presentación del postre. Además, puede adaptarse a distintos gustos, incorporando vainilla natural, ralladura de cítricos o incluso licor, siempre respetando la suavidad característica.

Textura de terciopelo tiene este flan parisino. La receta de flan parisiano puede servirse en moldes individuales o en uno grande para compartir en reuniones familiares. Shutterstock

Ingredientes Leche entera 500 ml, nata líquida 200 ml, azúcar 120 g (para el flan), huevos 4, yemas de huevo 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, azúcar 80 g (para el caramelo), agua 2 cucharadas (para el caramelo), sal una pizca, frutas o crema batida para decorar opcional.