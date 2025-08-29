Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta de flan parisino: un postre clásico con sabor elegante ¡y fácil de hacer!

Con esta receta de flan parisino podrás preparar un postre elegante, cremoso y lleno de sabor, perfecto para cualquier ocasión.

Napsix

Receta de flan parisino casero: suavidad y sabor en cada bocado.

Receta de flan parisino casero: suavidad y sabor en cada bocado.

Shutterstock

La receta de flan parisino es un postre clásico de la repostería francesa que combina suavidad, cremosidad y un delicado sabor a vainilla. Este flan, sencillo de preparar, se destaca por su textura sedosa y su presentación elegante, convirtiéndose en una opción ideal para sobremesas, celebraciones o comidas especiales en casa.

El flan parisino es uno de los postres más apreciados de la cocina francesa, reconocido por su textura suave y cremosa que se deshace en la boca. Su preparación, aunque sencilla, requiere atención a los detalles para lograr un resultado perfecto: un flan firme, pero delicado, con un sabor equilibrado entre dulce y vainilla. Es un postre versátil que se puede servir en porciones individuales o en un molde grande para compartir en reuniones familiares, cenas elegantes o celebraciones especiales.

Te Podría Interesar

La clave de un buen flan parisino está en la calidad de los ingredientes y en la cocción al baño maría, que permite que la mezcla se cocine de manera uniforme sin endurecerse. El caramelo líquido que se coloca en la base aporta un contraste de sabor y color, realzando la presentación del postre. Además, puede adaptarse a distintos gustos, incorporando vainilla natural, ralladura de cítricos o incluso licor, siempre respetando la suavidad característica.

Textura de terciopelo tiene este flan parisino.
La receta de flan parisiano puede servirse en moldes individuales o en uno grande para compartir en reuniones familiares.

La receta de flan parisiano puede servirse en moldes individuales o en uno grande para compartir en reuniones familiares.

Ingredientes

Leche entera 500 ml, nata líquida 200 ml, azúcar 120 g (para el flan), huevos 4, yemas de huevo 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, azúcar 80 g (para el caramelo), agua 2 cucharadas (para el caramelo), sal una pizca, frutas o crema batida para decorar opcional.

Paso a paso para que prepares flan parisino

  1. En un cazo pequeño, coloca el azúcar y el agua para el caramelo. Calienta a fuego medio sin remover hasta que adquiera un color ámbar dorado. Vierte el caramelo en el fondo de un molde grande o en moldes individuales, cubriendo toda la base. Deja enfriar mientras preparas la mezcla del flan.
  2. En un cazo, calienta la leche y la nata a fuego medio, sin que llegue a hervir. Añade la esencia de vainilla y mezcla bien para que se distribuya uniformemente. Retira del fuego y deja templar ligeramente.
  3. En un bol grande, bate los huevos y las yemas junto con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espumosa. Añade una pizca de sal y mezcla suavemente.
  4. Vierte la leche y la nata templadas sobre la mezcla de huevos lentamente, removiendo constantemente para que no se cocinen los huevos. Mezcla hasta que la preparación sea uniforme.
  5. Vierte la mezcla de flan sobre el caramelo previamente endurecido en los moldes o en un molde grande.
  6. Coloca los moldes dentro de una bandeja apta para horno. Llena la bandeja con agua caliente hasta la mitad de los moldes. Hornea a 160 °C durante 40–50 minutos, dependiendo del tamaño del flan, hasta que esté firme pero ligeramente tembloroso en el centro.
  7. Retira los moldes del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego refrigera por al menos 4 horas o toda la noche para que tome consistencia.
  8. Para desmoldar, pasa un cuchillo por el borde del flan y voltea con cuidado sobre un plato. El caramelo líquido se derramará cubriendo la base y parte del flan.
  9. Decora con frutas frescas, crema batida o ralladura de cítricos para resaltar el aroma y la presentación del flan.
Un sabor delicioso que se deshace en la boca.

De la cocina a tu mesa

Sirve frío como postre elegante, asegurándote de mantener la textura cremosa y firme. Cada porción debe conservar suavidad y sabor equilibrado.

El flan parisino es un ejemplo perfecto de cómo un postre sencillo puede ser elegante y delicioso. Su textura cremosa, equilibrada con el dulzor del caramelo y el aroma de la vainilla, hace que sea un clásico que nunca pasa de moda. Prepararlo en casa permite controlar los ingredientes, asegurando frescura y calidad, y ofrece la posibilidad de personalizarlo según el gusto, añadiendo toques como frutas frescas o crema batida. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas