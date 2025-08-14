Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta fácil y sin gluten: bocaditos de polenta riquísimos ¡y sin complicaciones!

Receta de bocaditos de polenta fáciles, crujientes por fuera y suaves por dentro. Una opción práctica, sin gluten y perfecta para picadas o entradas.

Napsix

Receta de bocaditos de polenta crocantes por fuera y suaves por dentro.

Receta de bocaditos de polenta crocantes por fuera y suaves por dentro.

Shutterstock

Una opción fácil, sin gluten y muy versátil, es esta receta de bocaditos de polenta es perfecta. Se puede preparar al horno o frita, con ingredientes simples, y es ideal para servir como entrada, picada o acompañamiento. Además, permite muchas variaciones de sabor.

Los bocaditos de polenta son una excelente alternativa a las clásicas croquetas o papas fritas. Los bocaditos de polenta son económicos, fáciles de hacer y muy rendidores. Se parte de una base de polenta cocida que, al enfriarse, puede cortarse, dar forma y cocinarse al horno o frita. Son naturalmente libres de gluten, lo que los convierte en una excelente opción para personas con intolerancia. Su textura crocante por fuera y suave por dentro los hace muy agradables al paladar. Además, esta preparación puede personalizarse con diferentes quesos, hierbas, especias o incluso vegetales rallados, convirtiéndolos en una receta adaptable para toda ocasión. También se pueden preparar con anticipación, conservar en la heladera o congelar.

Te Podría Interesar

Estos bocaditos de polenta son deliciosos y libres de glúten.
La receta de bocaditos de polenta se adapta a todas las estaciones: van bien como entrada, guarnición o snack.

La receta de bocaditos de polenta se adapta a todas las estaciones: van bien como entrada, guarnición o snack.

Ingredientes

1 taza de polenta instantánea, 3 tazas de agua o caldo, 1 cucharada de aceite o manteca, 1/2 taza de queso rallado (opcional), sal a gusto, pimienta y especias opcionales (pimentón, orégano, ajo en polvo), aceite para hornear o freír.

Desarrollo paso a paso para preparar bocaditos de polenta

  1. En una olla mediana, coloca las 3 tazas de agua o caldo y lleva a ebullición. Si usas caldo, ya tendrás sabor integrado; si no, añade sal al gusto. Cuando rompa el hervor, baja el fuego y añade la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor para evitar grumos.
  2. Continúa cocinando a fuego bajo durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la polenta espese y se despegue de los bordes. En este momento, agrega el aceite o la manteca y, si deseas, el queso rallado. Mezcla bien hasta que se integren. También podés sumar hierbas secas o especias para realzar el sabor.
  3. Una vez cocida, vierte la polenta en una fuente rectangular o placa ligeramente aceitada. Extiende con una espátula hasta lograr un grosor uniforme de aproximadamente 1,5 a 2 cm. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego lleva a la heladera por al menos 30 minutos para que se endurezca y sea fácil de cortar.
  4. Una vez fría y firme, retira la placa de la heladera y corta la polenta en bastones, cubos, círculos o la forma que prefieras. Puedes usar moldes de galletas si querés hacer presentaciones más atractivas. Si alguna pieza se quiebra, puedes volver a compactarla con las manos.
  5. Si deseas cinarlas al horno: precalienta el horno a 200°C. Coloca los bocaditos sobre una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada. Rocíalos con un poco de aceite por encima y hornea durante 20 a 25 minutos, girándolos a mitad del tiempo para que se doren parejo. Si deseas cocinarlos fritos: calienta abundante aceite en una sartén y fríe los bocaditos por tandas, hasta que estén dorados. Luego, escúrrelos sobre papel absorbente.
Acompaña estos bocaditos de polenta con la salsa que más te guste.
Esta receta de bocaditos de polenta es ideal para cocinar en grandes cantidades y congelar por porciones.

Esta receta de bocaditos de polenta es ideal para cocinar en grandes cantidades y congelar por porciones.

De la cocina a tu mesa

Los bocaditos de polenta se pueden servir calientes o tibios, acompañados de salsas como mayonesa, lactonesa, salsa de tomate casera, alioli o pesto. También combinan bien con vegetales asados o ensaladas frescas.

Una vez cocidos, los bocaditos se pueden guardar en la heladera hasta por 3 días. También se pueden congelar crudos (ya cortados), separados por papel film, y hornear directamente desde el congelador. Si querés hacer una versión más liviana, puedes usar solo agua para la cocción y evitar el queso. Para un sabor más intenso, usa caldo de verduras o pollo.

La receta de bocaditos de polenta es una opción simple, práctica y deliciosa que se adapta tanto a comidas cotidianas como a momentos especiales. Con pocos ingredientes y una preparación accesible, puedes lograr un resultado sabroso y nutritivo. Estos bocaditos son ideales para aprovechar sobras de polenta, incorporar vegetales o simplemente innovar con algo distinto al pan o las papas. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas