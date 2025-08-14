Receta fácil y sin gluten: bocaditos de polenta riquísimos ¡y sin complicaciones!

Una opción fácil, sin gluten y muy versátil, es esta receta de bocaditos de polenta es perfecta. Se puede preparar al horno o frita, con ingredientes simples, y es ideal para servir como entrada , picada o acompañamiento. Además, permite muchas variaciones de sabor.

Los bocaditos de polenta son una excelente alternativa a las clásicas croquetas o papas fritas . Los bocaditos de polenta son económicos, fáciles de hacer y muy rendidores. Se parte de una base de polenta cocida que, al enfriarse, puede cortarse, dar forma y cocinarse al horno o frita . Son naturalmente libres de gluten, lo que los convierte en una excelente opción para personas con intolerancia. Su textura crocante por fuera y suave por dentro los hace muy agradables al paladar. Además, esta preparación puede personalizarse con diferentes quesos , hierbas , especias o incluso vegetales rallados, convirtiéndolos en una receta adaptable para toda ocasión. También se pueden preparar con anticipación, conservar en la heladera o congelar.

La receta de bocaditos de polenta se adapta a todas las estaciones: van bien como entrada, guarnición o snack.

1 taza de polenta instantánea, 3 tazas de agua o caldo , 1 cucharada de aceite o manteca, 1/2 taza de queso rallado (opcional), sal a gusto, pimienta y especias opcionales (pimentón, orégano, ajo en polvo), aceite para hornear o freír.

Acompaña estos bocaditos de polenta con la salsa que más te guste. Esta receta de bocaditos de polenta es ideal para cocinar en grandes cantidades y congelar por porciones. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los bocaditos de polenta se pueden servir calientes o tibios, acompañados de salsas como mayonesa, lactonesa, salsa de tomate casera, alioli o pesto. También combinan bien con vegetales asados o ensaladas frescas.

Una vez cocidos, los bocaditos se pueden guardar en la heladera hasta por 3 días. También se pueden congelar crudos (ya cortados), separados por papel film, y hornear directamente desde el congelador. Si querés hacer una versión más liviana, puedes usar solo agua para la cocción y evitar el queso. Para un sabor más intenso, usa caldo de verduras o pollo.

La receta de bocaditos de polenta es una opción simple, práctica y deliciosa que se adapta tanto a comidas cotidianas como a momentos especiales. Con pocos ingredientes y una preparación accesible, puedes lograr un resultado sabroso y nutritivo. Estos bocaditos son ideales para aprovechar sobras de polenta, incorporar vegetales o simplemente innovar con algo distinto al pan o las papas. ¡Y a disfrutar!