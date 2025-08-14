Receta fácil y sin gluten: bocaditos de polenta riquísimos ¡y sin complicaciones!
Receta de bocaditos de polenta fáciles, crujientes por fuera y suaves por dentro. Una opción práctica, sin gluten y perfecta para picadas o entradas.
Una opción fácil, sin gluten y muy versátil, es esta receta de bocaditos de polenta es perfecta. Se puede preparar al horno o frita, con ingredientes simples, y es ideal para servir como entrada, picada o acompañamiento. Además, permite muchas variaciones de sabor.
Los bocaditos de polenta son una excelente alternativa a las clásicas croquetas o papas fritas. Los bocaditos de polenta son económicos, fáciles de hacer y muy rendidores. Se parte de una base de polenta cocida que, al enfriarse, puede cortarse, dar forma y cocinarse al horno o frita. Son naturalmente libres de gluten, lo que los convierte en una excelente opción para personas con intolerancia. Su textura crocante por fuera y suave por dentro los hace muy agradables al paladar. Además, esta preparación puede personalizarse con diferentes quesos, hierbas, especias o incluso vegetales rallados, convirtiéndolos en una receta adaptable para toda ocasión. También se pueden preparar con anticipación, conservar en la heladera o congelar.
Ingredientes
1 taza de polenta instantánea, 3 tazas de agua o caldo, 1 cucharada de aceite o manteca, 1/2 taza de queso rallado (opcional), sal a gusto, pimienta y especias opcionales (pimentón, orégano, ajo en polvo), aceite para hornear o freír.
Desarrollo paso a paso para preparar bocaditos de polenta
- En una olla mediana, coloca las 3 tazas de agua o caldo y lleva a ebullición. Si usas caldo, ya tendrás sabor integrado; si no, añade sal al gusto. Cuando rompa el hervor, baja el fuego y añade la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor para evitar grumos.
- Continúa cocinando a fuego bajo durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la polenta espese y se despegue de los bordes. En este momento, agrega el aceite o la manteca y, si deseas, el queso rallado. Mezcla bien hasta que se integren. También podés sumar hierbas secas o especias para realzar el sabor.
- Una vez cocida, vierte la polenta en una fuente rectangular o placa ligeramente aceitada. Extiende con una espátula hasta lograr un grosor uniforme de aproximadamente 1,5 a 2 cm. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego lleva a la heladera por al menos 30 minutos para que se endurezca y sea fácil de cortar.
- Una vez fría y firme, retira la placa de la heladera y corta la polenta en bastones, cubos, círculos o la forma que prefieras. Puedes usar moldes de galletas si querés hacer presentaciones más atractivas. Si alguna pieza se quiebra, puedes volver a compactarla con las manos.
- Si deseas cinarlas al horno: precalienta el horno a 200°C. Coloca los bocaditos sobre una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada. Rocíalos con un poco de aceite por encima y hornea durante 20 a 25 minutos, girándolos a mitad del tiempo para que se doren parejo. Si deseas cocinarlos fritos: calienta abundante aceite en una sartén y fríe los bocaditos por tandas, hasta que estén dorados. Luego, escúrrelos sobre papel absorbente.
De la cocina a tu mesa
Los bocaditos de polenta se pueden servir calientes o tibios, acompañados de salsas como mayonesa, lactonesa, salsa de tomate casera, alioli o pesto. También combinan bien con vegetales asados o ensaladas frescas.
Una vez cocidos, los bocaditos se pueden guardar en la heladera hasta por 3 días. También se pueden congelar crudos (ya cortados), separados por papel film, y hornear directamente desde el congelador. Si querés hacer una versión más liviana, puedes usar solo agua para la cocción y evitar el queso. Para un sabor más intenso, usa caldo de verduras o pollo.
La receta de bocaditos de polenta es una opción simple, práctica y deliciosa que se adapta tanto a comidas cotidianas como a momentos especiales. Con pocos ingredientes y una preparación accesible, puedes lograr un resultado sabroso y nutritivo. Estos bocaditos son ideales para aprovechar sobras de polenta, incorporar vegetales o simplemente innovar con algo distinto al pan o las papas. ¡Y a disfrutar!