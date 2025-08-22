Receta de ensalada caprese con un toque casero y presentación gourmet, que te dejarán loco

Esta receta de ensalada caprese es una opción ideal para quienes buscan un plato fresco, saludable y lleno de sabor. Con solo unos pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, podrás disfrutar de un clásico de la cocina italiana que resalta por su simplicidad y elegancia.

La ensalada caprese es una preparación originaria de Italia, más precisamente de la isla de Capri. Esta preparación representa fielmente la esencia de la cocina mediterránea: pocos ingredientes, sabores puros y presentación atractiva. Su nombre hace alusión a su lugar de origen, y su popularidad se ha extendido por todo el mundo debido a su equilibrio entre frescura, textura y color.

Una buena ensalada debe centrarse en la calidad de los ingredientes . Al llevar solo tres componentes principales — tomate , mozzarella y albahaca —, es fundamental que cada uno de ellos sea lo más fresco posible. Esto asegura no solo un buen sabor, sino también una apariencia apetecible y natural.

Este plato es ideal como entrada o acompañamiento, pero también puede servirse como una comida ligera en los días cálidos. Es apto para personas vegetarianas, naturalmente libre de gluten y muy bajo en calorías si se controla el aderezo. Además, puede adaptarse con pequeñas variaciones, como incluir aceite de oliv a aromatizado, reducción de a ceto balsámico o tomates cherry .

Una receta de ensalada caprese auténtica no lleva vinagre, solo aceite de oliva y sal.

Ingredientes

Tomates perita o redondos maduros 2 unidades grandes, mozzarella fresca 200 g, hojas de albahaca fresca 10 a 15 unidades, aceite de oliva extra virgen 2 a 3 cucharadas, sal fina a gusto, pimienta negra recién molida a gusto, aceto balsámico (opcional) 1 cucharadita.

Desarrollo paso a paso de la ensalada caprese

Lava cuidadosamente los tomates y las hojas de albahaca con agua fría. Sécalos con un paño limpio o papel de cocina. Si utilizas mozzarella en formato de bolitas (bocconcini), simplemente escúrrelas. Si es una pieza entera, corta en rodajas del mismo grosor que los tomates. La idea es que todos los elementos tengan una forma y tamaño parecidos para facilitar la presentación y lograr un equilibrio visual. Con un cuchillo afilado, corta los tomates en rodajas no muy finas, de aproximadamente medio centímetro. Luego, corta la mozzarella en rodajas similares. Intenta que ambas piezas tengan dimensiones similares para que al montarlas en el plato se vea armonioso. Si los tomates sueltan mucho jugo, puedes secar levemente cada rodaja con papel absorbente para evitar que mojen demasiado el plato. En una fuente plana o plato grande, alterna rodajas de tomate y mozzarella en forma de abanico o círculo. Entre cada par de rodajas, coloca una hoja de albahaca. Puedes usar hojas enteras o cortarlas en tiras si prefieres un sabor más suave. La clave está en distribuir los ingredientes de forma equilibrada para que cada bocado contenga los tres sabores principales. Una vez armada la ensalada, añade sal y pimienta negra recién molida al gusto. Riega con un hilo de aceite de oliva extra virgen. Si te gusta, puedes añadir una cucharadita de aceto balsámico o una reducción, aunque en la versión tradicional italiana este ingrediente no se utiliza. No agregues el aceite ni la sal con demasiada anticipación, ya que los tomates pueden perder jugo y la mozzarella absorber parte del líquido, afectando la textura. Aunque la ensalada caprese es minimalista, se presta a variaciones creativas. Puedes usar tomates cherry cortados a la mitad, mozzarella en perlas, albahaca morada o incluso agregar aceitunas negras. Algunas personas suman un toque de ajo rallado, nueces picadas o semillas tostadas para dar textura. Si deseas una versión más completa, acompáñala con pan tostado o focaccia.

Una ensalada para disfrutar cada bocado. La receta de ensalada caprese es ideal para el verano por su frescura y simplicidad. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La ensalada caprese es una demostración de que, con pocos ingredientes de buena calidad, se puede lograr un plato sabroso, elegante y equilibrado. Es perfecta para quienes valoran la cocina simple y saludable, sin complicaciones y con resultados que sorprenden por su sabor y presentación.

Además de ser una excelente entrada o acompañamiento, esta ensalada aporta nutrientes esenciales: los tomates brindan licopeno y vitamina C, la mozzarella aporta proteínas y calcio, y la albahaca suma antioxidantes y un aroma característico que eleva el conjunto. ¡Y a disfrutar!