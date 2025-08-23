Receta dulce y simple: galletas con centro de mermelada ¡para chuparse los dedos!
Receta de galletas con centro de mermelada: dulces, suaves y perfectas para compartir. Fáciles de hacer y con un toque frutal que encanta a todos.
Esta receta de galletas con centro de mermelada es perfecta para quienes buscan un dulce simple, tierno y lleno de sabor. Con una masa suave y mantecosa y un corazón frutal, estas galletas caseras son ideales para acompañar una taza de té, regalar o disfrutar en familia.
Las galletas con centro de mermelada son un clásico de la repostería casera que nunca pasa de moda. Se caracterizan por su textura tierna y su sabor equilibrado entre lo dulce de la masa y la acidez suave de la mermelada. Estas galletas con centro de mermelada es muy fácil de preparar y no requiere ingredientes complejos ni utensilios especiales, lo que la hace ideal tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en la cocina.
Estas galletas son conocidas en muchas culturas, y existen numerosas versiones: algunas llevan frutos secos, otras son aromatizadas con cítricos, y algunas se preparan con harina de almendras o con manteca vegetal. Sin embargo, esta versión es la más tradicional y sencilla: una masa de manteca suave, sabor vainilla, y una pequeña cavidad rellena con mermelada del sabor que prefieras.
Puedes usar mermelada de frutilla, damasco, frambuesa, ciruela o incluso combinaciones caseras. El resultado siempre será un bocado suave, sabroso y con una presentación atractiva. Además, son ideales para conservar en frascos o cajas herméticas, por lo que también son una buena opción como regalo comestible.
Ingredientes
Manteca (a temperatura ambiente) 120 g, glass 80 g, huevo 1 unidad, esencia de vainilla 1 cucharadita, harina 0000 200 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal 1 pizca, mermelada (frutilla, frambuesa, damasco, etc.) 100 g aproximadamente.
Sigue el paso a paso para preparar galletas con centro de mermelada
- En un bol amplio, coloca la manteca blanda junto con el azúcar glass. Bate con batidora eléctrica o a mano con cuchara de madera hasta obtener una mezcla cremosa, suave y blanquecina. Este paso es fundamental para lograr una masa tierna.
- Agrega el huevo entero a la mezcla e integra batiendo bien hasta que la preparación quede uniforme. Añade la esencia de vainilla y mezcla nuevamente. La masa puede parecer un poco líquida en este punto, pero se compactará al añadir los ingredientes secos.
- Tamiza la harina junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorpora de a poco a la mezcla anterior, utilizando una espátula o cuchara de madera. Mezcla hasta formar una masa suave, que no se pegue a las manos. Si lo deseas, puedes envolverla en film y refrigerar durante 20 minutos para facilitar el armado.
- Precalienta el horno a 180°C. Forra una bandeja para horno con papel manteca o utiliza un tapete de sila. Con la masa, forma bolitas del tamaño de una nuez (aproximadamente 20 g). Colócalas en la bandeja dejando un pequeño espacio entre ellas.
- Con el dedo pulgar, la parte trasera de una cuchara o una herramienta pequeña, presiona el centro de cada bolita para formar un hueco, sin llegar al fondo. Este espacio será el que contenga la mermelada. Si la masa se agrieta, puedes alisarla suavemente con los dedos.
- Coloca una pequeña cantidad de mermelada (aproximadamente ½ cucharadita) en el centro de cada galleta. No es necesario calentarla, pero si está muy espesa puedes aflojarla ligeramente con unas gotas de agua caliente para que sea más fácil de manipular.
- Lleva la bandeja al horno precalentado y hornea las galletas durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén apenas doradas en la base pero claras en la parte superior. No deben dorarse demasiado. Retíralas del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Una vez frías, la mermelada se habrá asentado y las galletas estarán listas para consumir o guardar.
De la cocina a tu mesa
La receta de galletas con centro de mermelada combina sabor, textura y presentación en una sola preparación. Con su masa suave y su relleno frutal, estas galletas son ideales para cualquier momento del día: como colación, merienda, postre o para acompañar una bebida caliente. Además, al usar diferentes tipos de mermelada, puedes crear versiones variadas y coloridas en una misma tanda.
Estas galletas también son una excelente opción para regalar, especialmente si se colocan en frascos de vidrio o cajas decorativas. Se conservan perfectamente por varios días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. ¡Y a disfrutar!