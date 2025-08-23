Receta de carpaccio clásico: fresco, elegante y fácil ¡añádela a tu recetario!

Esta receta de carpaccio es ideal para quienes buscan una entrada liviana, sabrosa y visualmente atractiva. El carpaccio combina ingredientes crudos finamente cortados con aderezos que realzan su sabor. Fácil de preparar y sin necesidad de cocción, es perfecto para ocasiones especiales o comidas ligeras y sofisticadas.

El carpaccio es un plato originario de Italia, creado en los años 50, que consiste en finas láminas de carne cruda aderezadas con aceite de oliva , limón y queso parmesano . Su nombre fue inspirado por el pintor Vittore Carpaccio, cuya obra usaba tonos similares al color de la carne cruda. Aunque tradicionalmente se elabora con carne vacuna , existen numerosas versiones vegetarianas o con pescado , como carpaccio de remolacha , zucchini o salmón .

El carpaccio es versátil, fresca y muy simple de ejecutar, siempre que se utilicen ingredientes de excelente calidad. Es fundamental que el corte sea muy fino para lograr una textura suave y una presentación armónica. Para facilitarlo, es recomendable congelar ligeramente la carne antes de cortarla .

El aderezo clásico es jugo de limón , aceite de oliva , sal y pimienta , y se suele acompañar con queso parmesano en escamas , alcaparras , rúcula u hojas verdes. Este plato no solo es atractivo a la vista, sino que también resulta nutritivo y equilibrado, ideal como primer paso de una comida o como plato principal liviano.

Ingredientes

Lomo o bife angosto de res (muy fresco) 200 g, jugo de ½ limón, aceite de oliva extra virgen 3 cucharadas, sal fina a gusto, pimienta negra recién molida a gusto, queso parmesano en escamas 30 g, rúcula fresca (opcional) un puñado, alcaparras (opcional) 1 cucharada, pan tostado o focaccia (para acompañar) opcional.

Desarrollo paso a paso para preparar carpaccio

Selecciona un corte de carne magro, sin grasa ni nervios visibles. Lo ideal es utilizar lomo, bife angosto o cuadril. Para facilitar el corte en láminas finas, envuelve el trozo de carne en papel film y colócalo en el congelador durante unos 30 a 45 minutos, hasta que esté firme pero no congelado por completo. Una vez firme, retira del congelador y corta con un cuchillo bien afilado láminas muy finas, casi transparentes. Si lo prefieres, puedes pedirle al carnicero que corte la carne en fetas finas con una máquina. Acomoda las láminas en un plato plano o fuente, procurando cubrir toda la superficie sin encimarlas demasiado. En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de medio limón con las tres cucharadas de aceite de oliva. Añade sal y pimienta a gusto y emulsiona batiendo con un tenedor o un batidor pequeño. Este aderezo debe ser simple y equilibrado, sin opacar el sabor de la carne. Con una cuchara o pincel de cocina, distribuye el aderezo sobre las láminas de carne. Asegúrate de que todas las piezas queden bien cubiertas. Deja reposar entre 5 y 10 minutos para que la carne se marine ligeramente con el ácido del limón y el aceite penetre bien. Coloca por encima del carpaccio las escamas de queso parmesano. Si lo deseas, añade también alcaparras escurridas y rúcula fresca. Estos ingredientes aportan textura, color y contraste de sabores. Si no tienes queso en escamas, puedes usar queso rallado grueso o en lajas finas.

Puedes preparar en pocos pasos este carpaccio. La receta de carpaccio se ha convertido en una entrada gourmet en restaurantes de todo el mundo. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

El carpaccio se sirve frío, como entrada. Acompaña con pan tostado, grisines, focaccia o galletas saladas. También puede servirse con unas gotas adicionales de aceite de oliva o un chorrito de aceto balsámico si deseas intensificar el sabor.

La receta de carpaccio es un ejemplo perfecto de cómo la simplicidad y la calidad de los ingredientes pueden dar como resultado un plato sofisticado y delicioso. Su preparación no requiere cocción ni técnicas complicadas, pero sí atención al detalle y al producto principal: la carne o el vegetal elegido.

Esta preparación es adaptable a muchos gustos. Puedes preparar variantes vegetarianas usando remolacha cocida y enfriada, zucchini crudo, champiñones, palmitos o incluso frutas como mango o ananá. También es posible hacer carpaccio con pescados como salmón o atún, siempre asegurándote de que sean frescos y aptos para consumo en crudo.

Además de ser liviano, el carpaccio aporta proteínas de alto valor biológico y grasas saludables si se usa un buen aceite de oliva. Es una opción excelente para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la presentación atractiva. ¡Y a disfrutar!