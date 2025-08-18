Receta de baklava para sorprender con un postre exótico ¡y super fácil!

Receta de baklava con pistacho: un postre crujiente y dulce, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión especial o simplemente para consentirte.

La receta de baklava de pistacho es un clásico postre del Medio Oriente, reconocido por su textura crujiente y su sabor dulce y aromático. Esta preparación combina capas finas de masa filo con una mezcla generosa de pistachos y un almíbar perfumado, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y texturas contrastantes.

La baklava de pistacho destaca por su combinación de ingredientes simples que logran un postre sofisticado y delicioso. Este dulce tradicional se prepara con capas finas y crocantes de masa filo que se rellenan con pistachos triturados y se bañan con un almíbar hecho a base de miel y cítricos. El resultado es un postre que equilibra el dulce con un toque ligeramente cítrico y una textura que sorprende en cada bocado. Preparar baklava en casa puede parecer laborioso, pero con esta guía paso a paso, cocinarlo será sencillo y gratificante.

Prueba esta baklava de pistacho. La receta de baklava con pistacho es originaria del Medio Oriente y es uno de los postres más antiguos que se conocen. Shutterstock

Ingredientes Para el baklava: 400 gramos de masa filo, 300 gramos de pistachos triturados, 200 gramos de mantequilla derretida, 100 gramos de azúcar, 1 cucharadita de canela en polvo.

Para el almíbar: 300 gramos de azúcar, 200 ml de agua, 150 gramos de miel, jugo de 1 limón, 1 ramita de canela.