Receta de baklava para sorprender con un postre exótico ¡y super fácil!

Receta de baklava con pistacho: un postre crujiente y dulce, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión especial o simplemente para consentirte.

¡Tenés que probar esta receta de baklava!.

La receta de baklava de pistacho es un clásico postre del Medio Oriente, reconocido por su textura crujiente y su sabor dulce y aromático. Esta preparación combina capas finas de masa filo con una mezcla generosa de pistachos y un almíbar perfumado, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y texturas contrastantes.

La baklava de pistacho destaca por su combinación de ingredientes simples que logran un postre sofisticado y delicioso. Este dulce tradicional se prepara con capas finas y crocantes de masa filo que se rellenan con pistachos triturados y se bañan con un almíbar hecho a base de miel y cítricos. El resultado es un postre que equilibra el dulce con un toque ligeramente cítrico y una textura que sorprende en cada bocado. Preparar baklava en casa puede parecer laborioso, pero con esta guía paso a paso, cocinarlo será sencillo y gratificante.

Prueba esta baklava de pistacho.
La receta de baklava con pistacho es originaria del Medio Oriente y es uno de los postres más antiguos que se conocen.

Ingredientes

Para el baklava: 400 gramos de masa filo, 300 gramos de pistachos triturados, 200 gramos de mantequilla derretida, 100 gramos de azúcar, 1 cucharadita de canela en polvo.

Para el almíbar: 300 gramos de azúcar, 200 ml de agua, 150 gramos de miel, jugo de 1 limón, 1 ramita de canela.

Prepara paso a paso baklava con pistacho

  1. Comienza triturando los pistachos hasta obtener una textura arenosa, pero no demasiado fina, para mantener algo de crocancia. Mezcla los pistachos con el azúcar y la canela en polvo, asegurándote de que estén bien integrados.
  2. La masa filo es muy delicada y se seca rápido, por eso trabaja con un paño húmedo para cubrir las hojas mientras no las uses. Derrite la mantequilla y tenla lista para pincelar cada capa.
  3. En una fuente para horno rectangular, coloca una hoja de masa filo y pincélala con mantequilla derretida. Repite este proceso con aproximadamente 8 hojas, asegurándote que cada capa quede bien untada con mantequilla. Esto permitirá que el baklava quede crujiente y dorado.
  4. Una vez tengas las capas iniciales, esparce una capa generosa del relleno de pistachos sobre la masa. Luego, vuelve a colocar otra hoja de masa filo, pincela con mantequilla, y continúa alternando capas de masa y relleno, hasta terminar con una última capa de masa filo (aproximadamente 8 hojas).
  5. Con un cuchillo afilado, corta el baklava en forma de rombos o cuadrados, según prefieras. Esto facilitará su porcionado una vez horneado.
  6. Precalienta el horno a 180 ºC y hornea el baklava durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado y crujiente. Es importante que el horno esté a temperatura constante para que se cocine uniformemente.
  7. Mientras el baklava se hornea, prepara el almíbar. Coloca en una olla el agua, el azúcar, la miel, el jugo de limón y la ramita de canela. Cocina a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla hierva suavemente. Reduce el fuego y deja cocinar unos 10 minutos más, hasta que el almíbar espese ligeramente. Retira la canela y deja enfriar un poco.
  8. Cuando saques el baklava del horno, vierte el almíbar tibio sobre el postre caliente para que absorba bien el dulce y quede jugoso. Deja reposar a temperatura ambiente para que se enfríe y se asienten los sabores, preferiblemente durante varias horas o toda la noche.
Un postre delicioso este baklava de pistacho.
En la receta de baklava con pistacho, el almíbar a base de miel y limón es clave para darle ese sabor dulce y ligeramente ácido.

De la cocina a tu mesa

La baklava con pistacho es una preparación que, aunque demanda tiempo y paciencia, recompensa con un postre exquisito, ideal para celebraciones o para acompañar un o café. Su textura crujiente, junto al sabor dulce y aromático del almíbar y el intenso sabor de los pistachos, convierten a esta receta en un clásico infaltable. ¡Y a disfrutar!

