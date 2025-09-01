Rating: qué pasó con los números de "Eres mi bien"

Latina Televisión emite esta comedia romántica producida por Chasqui Producciones. Aquí te contamos qué ocurrió con el rating.

Latina Televisión busca conquistar el rating con Eres mi bien. Es una telenovela de comedia romántica producida por Chasqui Producciones y es la primera ficción local creada en esta productora a cargo de Carol Ríos Polastri y bajo la creación de Jaime Nieto. Está dirigida por Jorge Tapia y el guion es de Franco Iza.

El elenco está conformado por Mónica Sánchez, David Villanueva, Natalia Salas, Fiorella Luna, César Ritter, Fiorella Pennano, Stefano Meier, Teddy Guzmán, Claudio Calmet, Diego Villarán, Valeria Ríos, Valeria Conroy, Leandro Hernández, Paul Martin, Diana Quijano, Pierina Carcelén, Vasco Rodríguez, Roberto Moll, Martina Peñaloza y Claudio Rubio, entre otros.

El título de la telenovela se inspiró en la canción homónima estrenada en 2006, interpretada por la orquesta de cumbia peruana Grupo 5 y compuesta por Estanis Mogollón. La versión salsa de la canción, interpretada por Álvaro Rod, se convirtió en el tema central de la ficción.

images RATING

La tira sigue la historia de Valeria Vargas, una mujer que busca encontrar el amor y una nueva felicidad después de sus 50 años, con el apoyo de sus hijos y amigos en un barrio lleno de historias de vida. La trama gira en torno a sus relaciones inesperadas, enredos amorosos y segundas oportunidades, especialmente con dos hombres que entrarán en su vida: su ex, el salsero Rubén, y el empresario Mauricio.