Rating: cómo le fue a Mónica Sánchez en la pelea por los números

Mónica Sánchez forma parte de Eres mi bien, la comedia romántica producida por Chasqui Producciones que se emite en Latina Televisión. Así fue el rating.

No existe canal que no piense en la audiencia y el rating. Para ganar la pelea por los números, apuestan todo a sus producciones y Latina Televisión lo hace con Eres mi bien. Es una tira de comedia romántica producida por Chasqui Producciones. Está dirigida por Jorge Tapia y el guion es de Franco Iza.

Sigue la historia de Valeria Vargas, una mujer que busca encontrar el amor y una nueva felicidad después de sus 50 años, con el apoyo de sus hijos y amigos en un barrio lleno de historias de vida. La trama gira en torno a sus relaciones inesperadas, enredos amorosos y segundas oportunidades, especialmente con dos hombres que entrarán en su vida: su ex, el salsero Rubén, y el empresario Mauricio.

rating RATING. Eres mi bien

En el reparto está Mónica Sánchez, David Villanueva, Natalia Salas, Fiorella Luna, César Ritter, Fiorella Pennano, Stefano Meier, Teddy Guzmán, Claudio Calmet, Diego Villarán, Valeria Ríos, Valeria Conroy, Leandro Hernández, Paul Martin, Diana Quijano, Pierina Carcelén, Vasco Rodríguez, Roberto Moll, Martina Peñaloza y Claudio Rubio, entre otros.