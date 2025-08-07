Quico volvió al escenario y se burló de Doña Florinda

La gira circense sigue por Latinoamérica. Carlos Villagrán sigue siendo Quico para el público, pero ahora también es alguien que no olvida.

Carlos Villagrán apareció con su clásico traje de marinero de "El Chavo del 8". La función avanzaba con risas y recuerdos hasta que Quico recordó a los que quedan vivos. No fue una línea inocente. Fue una frase dirigida a Doña Florinda y espera que le llegue.

Quico sin filtros Durante su espectáculo, “Kiko y el Mega Circus”, el actor mencionó al elenco original de “El Chavo del 8”. Pero cuando nombró a Doña Florinda se convirtió en una broma punzante que hizo ruido en las gradas.

Embed - Quico Se Burla De Doña Florinda Carlos Villagrán se burló directamente de su excompañera Florinda Meza. Con tono de broma, la llamó “vieja roñosa” y remató diciendo que “cada que se duerme, la velan”.

El actor lleva tiempo girando con su personaje. Quico sigue siendo su carta de presentación ante nuevas generaciones y fans históricos. Pero esta vez, la atención no estuvo en el circo, ni en los globos, ni en los chistes. Estuvo en esa línea que, con humor, soltó una vieja cuenta pendiente.