Qué significa que tu gato te traiga ratones o pájaros a casa
Aunque viva en un hogar cómodo, tu gato conserva su instinto de caza. Por qué tus mascotas aparecen con presas en la boca y qué hacer cuando sucede.
Vivir en una casa y tener gato significa que en algún momento estos pequeños felinos aparecerán con un ratón, pájaro o insecto como "regalo". Sin embargo, no es un presente ni una travesura. Es parte de su comportamiento instintivo como depreparador. Incluso si tiene alimento disponible, sigue cazando por impulso, por juego o por necesidad de estimulación.
Qué lleva a nuestras mascotas a cazar
Hay varios motivos que pueden llevar a nuestras mascotas a tomar la decisión de cazar. Según especialistas, un motivo es el instinto de enseñanza. En la naturaleza, las gatas enseñan a sus crías a cazar llevando presas muertas o heridas. En casa, pueden trasladar ese rol hacia vos.
Otro motivo puede ser que el gato prefiere llevar la presa a un lugar donde se siente protegido, como tu casa, para consumirla o conservarla. Además, al dejar la presa en lugares donde suele concurrir su dueño, como cama o alfombras, también está marcando ese espacio como propio.
Por qué elige ciertos animales
Los gatos reaccionan a movimientos rápidos y erráticos. Por eso cazan ratones, pájaros, lagartijas o insectos. Además, tienen una visión especialmente sensible al rojo y al movimiento, lo que activa su reflejo de caza.
Cuando tu gato tiene este comportamiento, se aconseja no retarlo ya que le puede causar estrés o confusión. Por el contrario, se puede retirar la presa con cuidado y canalizar el instinto con juguetes, juegos de caza simulada o enriquecimiento ambiental.