Qué pasó con el rating de Rosario Tijeras en Azteca UNO

Azteca UNO emite la cuarta temporada de esta producción que protagoniza Bárbara de Regil. ¿Cómo fue el rating?

La batalla por el rating no cesa y para ganarla, Azteca UNO sumó a su grilla la cuarta temporada de Rosario Tijeras. La historia ahora gira en torno a Ruby, la hija adolescente de Rosario, quien carga con el pasado violento de su madre y debe enfrentar nuevos peligros.

Y si bien muchos creían que Rosario había muerto al final de la temporada anterior, su figura sigue muy presente. Son 40 capítulos llenos de acción, drama y emociones familiares. Su estreno en la TV fue el pasado 18 de agosto.

En el reparto está Bárbara de Regil, Samantha Acuña, Luis Alberti, Luis Fernando Peña, Iván Arana, Roberto Sosa, Anette Michel, Regina Reynoso, Manuel Alcaraz, Cecilia Toussaint, Manuel Sevilla, Said Sandoval, Gaby Mellado, entre otros.

En la vereda de enfrente, Las Estrellas, en ese horario, apuesta a Amanecer. La historia gira en torno a Leonel Carranza, un hombre justo y generoso que cambia por completo tras un duro golpe. Vulnerable y dominado por su hermana, Leonel toma una decisión extrema: obligar a Alba Palacios a casarse con él.