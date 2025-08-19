Qué pasó con el rating de "Goblin: El Guardián"
La pelea por el rating no para y todos los canales de televisión quieren ganarla. ¿Qué pasó con Canal 5 y Goblin: El Guardián? Aquí te lo contamos.
Todos los canales de televisión quieren ganar la dura pelea por el rating. Para hacerlo, Canal 5 apuesta a Goblin: El Guardián. Es una serie coreana, un drama (K-drama) conocida en inglés como "Goblin: The Lonely and Great God".
La producción trata sobre un ser inmortal que busca una novia humana para terminar con su vida; gira en torno a Kim Shin, un general inmortal, y Ji Eun Tak, una estudiante que puede ver la espada que lo atraviesa.
Te Podría Interesar
El drama combina romance, fantasía y elementos de la mitología coreana. Ha ganado popularidad gracias a su historia, personajes carismáticos y una banda sonora memorable.
Por su parte, Las Estrellas confía en Monteverde. La historia sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.
¿Qué pasó con la dura pelea por el rating?
El viernes 15 de agosto, según HR Media, Las Estrellas lideró el rating con Monteverde. La telenovela fue vista por 1,64 millones de televidentes. Goblin: El Guardián, en Canal 5, alcanzó a 977 mil espectadores.