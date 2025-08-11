El actor español Rodolfo Sancho salió a aclarar las versiones que circulaban sobre una mala relación entre su hijo y su abogado de España.

El hijo de Rodolfo Sancho fue acusado, y condenado, en Tailandia por el asesinato del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta, a quien descuartizó y arrojó sus restos en distintos lugares. Hace poco, cumplió dos años en prisión y comenzaron a circular rumores que lo perjudican.

¿Qué dijeron sobre Daniel Sancho? En Tardear (Telecinco) aseguraron que el joven estaría en muy malos términos con Marcos García Montes, su abogado de España, porque presuntamente él habría dicho que él podía hablar con sus allegados en el momento en que quisiera, haciéndolo quedar como un privilegiado.

Qué hizo Rodolfo Sancho ante los rumores que complican a su hijo en la cárcel Antes estas declaraciones, Rodolfo Sancho y el letrado de su hijo sacaron un comunicado conjunto negando rotundamente esta versión y asegurando que están en excelentes términos con Daniel.

Si bien Daniel está condenado a prisión perpetua, su familia presentó un recurso intentando demostrar que no hubo premeditación en lo ocurrido y que se trató de una pelea con un desenlace fatal.