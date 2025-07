Qué hizo Dua Lipa en el concierto de Oasis que generó tanto revuelo

Dua Lipa una fan de Oasis

No estaba en el escenario. Estaba con ropa cómoda y cantando los temas de Oasis junto a su novio. Cuando sonó uno de los clásicos, "Don't Look Back in Anger", la grabó Anais, hija de Noel Gallagher. Ahí estaba, coreando con entusiasmo.