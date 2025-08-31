Prueba este aceite para las estrías: notarás la mejoría de tu piel

Con el uso constante de este aceite para las estrías tendrás la piel más hidratada, nutrida y con mejor elasticidad.

Aunque las estrías suelen aparecer por cambios bruscos de peso o por etapas como el embarazo, la naturaleza ofrece recursos para tratarlas y mejorarlas. Entre ellos, un aceite preparado en casa con linaza y oliva se vuelve un gran aliado para suavizar la piel.

Las estrías no serán mayor problema El secreto está en el poder de la linaza, una semilla cargada de nutrientes que, al mezclarse con aceite de oliva, crea un bálsamo lleno de beneficios para la dermis. Este aceite casero no requiere grandes gastos ni complicadas técnicas, solo paciencia y constancia para aplicarlo de forma regular sobre la piel afectada.

Las estrías son una marca visible en la piel y así puedes solucionarlas Foto: Clínica Levante

La preparación resulta sencilla: basta con moler linaza fresca y agregar aceite de oliva hasta cubrirla. Luego, esa mezcla se coloca a baño de maría, lo que permite que las propiedades de la semilla pasen al aceite. Una vez frío, se guarda en un frasco limpio y ya estará listo para usarse cada día después de la ducha.

La constancia es fundamental porque las estrías, al ser marcas profundas, no desaparecen de un día para otro. Sin embargo, la textura de la piel mejora con el paso de las semanas, logrando un aspecto más uniforme y suave. Además, el ritual de masajear el aceite se convierte en un momento de cuidado personal que ayuda a conectar con el propio cuerpo.