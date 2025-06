Por qué Wanda Nara no viajó al Mundial de Clubes

Wanda Nara sigue en el centro de todas las miradas por el escándalo que la vincula a su ex, Mauro Icardi. Además, mucho se está hablando hoy de por qué no viajó a a Miami a cubrir el Mundial de Clubes para Telefe. ¿Qué ocurrió?

wanda nara 8.jpg Wanda Nara Instagram Wanda Nara

En Infama, Karina Iavícoli explicó: "Telefe la tiene contratada y, mientras tanto, le sigue pagando el sueldo, por eso tenía que ir a Miami para hacer una cobertura, de color, del mundial de clubes. Pero ¿qué pasó? Después del escándalo del viernes, no es que Wanda decidió no ir, sino que la llamaron por teléfono y le dijeron que no viajaba. Telefe habría acusado recibo, algunos directivos, de todo lo que pasó y también de la repercusión en las redes".