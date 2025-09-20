¿Por qué tu perro te mira a los ojos tanto tiempo? Lo que revela ese gesto según la psicología animal

La mirada prolongada de tu perro no es casual: puede expresar vínculo, confianza o una forma silenciosa de pedirte algo.

Cuando tu perro te sostiene la mirada, no solo te está observando.

Cuando un perro te mira a los ojos durante mucho tiempo, no es casualidad. Según la psicología animal, ese gesto puede ser una forma de comunicación profunda, que expresa vínculo, confianza y conexión emocional. En el mundo canino, la mirada sostenida no siempre es confrontativa: con los humanos, puede ser una señal de amor.

Estudios recientes muestran que cuando una mascota mira a su dueño a los ojos, se libera oxitocina, la hormona del apego, tanto en el animal como en la persona. Es el mismo mecanismo que se activa entre madres e hijos. Por eso, esa mirada prolongada puede ser una forma silenciosa de decir “te quiero” o “me siento seguro con vos”.

Al igual que los humanos, los perros y gatos también necesitan que se les cepillen los dientes con regularidad. Foto: Archivo La mirada de tu perro puede revelar amor, confianza o una necesidad emocional que no sabías que tenía. Foto: Archivo

¿Qué busca tu perro cuando te mira fijo? La mirada también puede tener fines prácticos. Algunos perros miran a sus humanos para leer sus emociones, anticipar acciones o pedir algo: comida, atención, juego. Son expertos en interpretar gestos, tonos y expresiones faciales. Si tu perro te observa con intensidad, probablemente esté esperando una señal o intentando entender qué pasa.

En otros casos, la mirada sostenida puede ser una forma de regular el entorno. Si hay ruido, tensión o cambios, el perro busca en vos una referencia emocional. Mirarte le da seguridad. Es como si dijera: “¿Está todo bien? ¿Qué hacemos ahora?”