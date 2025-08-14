Por qué se recomienda tirar sal en el inodoro para limpiar por las noches

La sal gruesa en el inodoro puede tener tres grandes beneficios. A continuación, te contamos cuáles son y por qué funcionan para limpiar.

Cada vez es más común compartir en redes sociales métodos caseros de cuidado del hogar. Recientemente, se viralizó la práctica de poner sal en el inodoro por las noches. Según expertos, este método serviría tanto para limpiar como para desinfectar. ¿Es realmente efectivo?

Por un lado, la sal, especialmente la gruesa, tiene propiedades desinfectantes que ayudan a eliminar bacterias y hongos. Esto se debe a un proceso en el que la sal extrae el líquido de las células bacterianas, lo que puede provocar su deshidratación y muerte.

La sal puede tener otros usos fuera de la cocina Foto: Shutterstock La sal gruesa puede desinfectar, eliminar minerales y prevenir malos olores. Foto: Shutterstock En segundo lugar, la sal puede eliminar el sarro acumulado en el fondo del inodoro gracias a su composición abrasiva suave. Para potenciar su efecto contra los minerales, se puede mezclar con vinagre blanco y agua caliente antes de fregar.

Además, al eliminar algunas bacterias, la sal contribuye a neutralizar los malos olores que estas producen, creando un ambiente más agradable en el baño sin necesidad de gastar en productos químicos costosos.