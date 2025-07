Por qué dicen que Luciano Castro es un vendedor de ilusiones

Luciano Castro se ubicó en el centro de todas las miradas por un posteo que realizó Sabrina Rojas en el que contó que él faltó a la fiesta de cumpleaños de su hija, Esperanza. Mucho se habló sobre el tema y una de las que no tuvo piedad con el actor fue Angie Balbiani .

La panelista de Puro Show señaló: "Yo creo que él es un vendedor de ilusiones, porque me parece que Sabrina, aún separada, tenía la ilusión de que él fuera e hiciera ciertas cosas, que no hace. Para mí, se las debe prometer. Obvio que está en falta con su hija y no con Sabrina, pero la que protege a la nena es ella”.