Por qué debes comer yogur natural de ahora en adelante

Cuando entiendes lo que ocurre en tu cuerpo después de comer un yogur natural, lo miras con otros ojos.

El yogur natural esconde un secreto. Este alimento sencillo no solo te calma el hambre. Al comer a diario, llevas a tu organismo bacterias benéficas que equilibran tu intestino y con ello influyen en tu energía, tu digestión y hasta en tu estado de ánimo.

Elige el yogur Dentro de tu cuerpo existe una comunidad de bacterias que conviven en equilibrio y que reacciona a lo que comes. Cuando esa comunidad está fortalecida, tu digestión es más ligera y tu sistema inmune responde mejor. Incluso tu mente se ve favorecida, ya que el intestino está conectado con la producción de neurotransmisores que influyen en la sensación de bienestar.

Descubre los increíbles beneficios para la salud del yogur casero Te dejamos algunos beneficios del consumo de yogur casero. Foto: Pexels

El proceso de fermentación es lo que convierte al yogur natural en un alimento tan especial. Durante esa transformación la lactosa se reduce de forma considerable, lo que lo hace más fácil de digerir incluso para personas que suelen evitar la leche.

