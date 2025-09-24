Por qué cada vez más gente guarda papel higiénico en la heladera
El truco casero que se viraliza: por qué cada vez más personas ponen papel higiénico en la heladera y qué efecto tiene en los alimentos.
En redes sociales y foros de consejos caseros, cada vez más personas comparten una práctica que parece absurda: guardar un rollo de papel higiénico en la heladera. Aunque a simple vista suena como una ocurrencia sin sentido, detrás hay una lógica que combina limpieza, absorción y control de olores.
El papel higiénico, por su composición porosa y capacidad de absorción, actúa como un neutralizador de humedad y olores. Al colocarlo en la heladera, puede ayudar a reducir el exceso de humedad que favorece la aparición de hongos o bacterias, y a absorber olores persistentes como los del ajo, pescado o cebolla.
Un truco casero que gana popularidad, pero no reemplaza la limpieza
Además, muchas personas lo eligen como alternativa económica frente a productos específicos como los desodorizantes de heladera o los sobres de bicarbonato. No reemplaza una limpieza profunda, pero puede funcionar como refuerzo entre limpiezas, especialmente en hogares con alto uso del refrigerador.
Eso sí: no cualquier papel sirve. Se recomienda usar rollos sin perfume, sin tintas y preferentemente de buena calidad, para evitar que se deshagan o desprendan partículas. También es clave ubicarlo en un rincón seco, lejos de derrames o zonas de congelamiento.
Como toda tendencia viral, conviene tomarla con criterio. Si bien puede ofrecer beneficios puntuales, no sustituye el mantenimiento regular ni el control de temperatura. Pero como truco casero, suma puntos por simpleza, bajo costo y efecto inmediato.