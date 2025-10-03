Poner menta en la heladera: el método natural que neutraliza olores y reduce bacterias

Este truco con menta en la heladera se volvió viral: limpia, aromatiza y conserva su frescura para usar en cocina.

Por qué la menta es la plata aromática que debes poner en la heladera.

La menta es una planta común en los hogares y jardines, y tiene más propiedades de las que imaginamos. Si bien se usa como planta aromática en cocina y bebidas, también tiene efectos de limpieza si sabemos cómo y dónde aplicarla.

En muchos hogares se comenzó a colocar en la heladera, y el motivo es simple: aporta un aroma natural que neutraliza los malos olores que pueden generar algunos alimentos. Pero ese no es el único beneficio. Usar hojas de menta en la heladera también tiene propiedades antimicrobianas suaves, que ayudan a reducir bacterias en zonas húmedas.

menta La menta tiene diversos usos en la limpieza de casa. Foto: Archivo

Beneficios de poner menta en la heladera Neutraliza olores fuertes: Ayuda a eliminar el olor a cebolla, pescado o alimentos fermentados.

Aporta frescura natural: Su aroma intenso genera una sensación de limpieza inmediata.

Propiedades antimicrobianas suaves: Aunque no reemplaza una limpieza profunda, puede ayudar a reducir bacterias.

Activa el “efecto limpieza” psicológico: El olor a menta está asociado con frescura, orden y bienestar.

Cómo usarla en la heladera Colocá ramitas frescas de menta en un frasco abierto o sobre un platito en la puerta de la heladera.

También podés preparar cubitos de hielo con hojas de menta y dejarlos en el freezer para aromatizar.

Otra opción: usar infusión de menta fría como spray natural para limpiar estantes y paredes internas.