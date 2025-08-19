Picada perfecta: receta de pasta de aceitunas negras casera ¡para añadir a tu recetario!
Receta de pasta de aceitunas negras: un untable sabroso, fácil y rápido. Ideal para picadas, bruschettas o como base para sándwiches gourmet.
Esta receta de pasta de aceitunas negras es perfecta para preparar un untable casero lleno de sabor y aroma mediterráneo. Con pocos ingredientes y en solo unos minutos, se puede lograr una pasta sabrosa, ideal para picadas, tostadas, bruschettas o para darle un toque especial a tus comidas.
La pasta de aceitunas negras es una preparación simple, versátil y muy utilizada en la cocina mediterránea. Su sabor intenso, salado y profundo combina muy bien con pan tostado, quesos suaves, verduras asadas y carnes. Además, es una opción ideal para quienes buscan aperitivos rápidos y sin necesidad de cocción. Se puede hacer en minutos, conservando todas las propiedades de sus ingredientes, y adaptarla al gusto personal. Es ideal para quienes desean incorporar sabores intensos y naturales a su mesa sin complicaciones. Con aceitunas negras como base, se puede preparar una pasta aromática y equilibrada, combinando ingredientes básicos como ajo, aceite de oliva, alcaparras o limón. A continuación, te mostramos cómo hacerla paso a paso.
Te Podría Interesar
Ingredientes
200 g de aceitunas negras descarozadas, 1 diente de ajo, 2 cucharadas de alcaparras (opcional), 2 cucharadas de jugo de limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, pimienta negra a gusto.
Desarrollo paso a paso para que prepares pasta de aceitunas negras
- Lava las aceitunas negras si vienen en salmuera, para reducir el exceso de sal. Escúrrelas bien y colócalas en un recipiente amplio si vas a usar una licuadora o procesadora. Si las aceitunas tienen carozo, retíralo con cuidado antes de continuar. Pela el diente de ajo y córtalo en trozos pequeños para facilitar el procesado. Si decides usar alcaparras, enjuágalas ligeramente para suavizar su sabor. El jugo de limón debe estar recién exprimido y colado para evitar semillas. Coloca todos los ingredientes sobre la mesa para que estén listos.
- En el vaso de una procesadora o licuadora pequeña, coloca las aceitunas negras, el ajo, las alcaparras (si las usas) y el jugo de limón. Agrega dos cucharadas de aceite de oliva y comienza a procesar. Detén el proceso de vez en cuando para raspar los bordes y verificar la textura. La idea es obtener una pasta espesa, pero homogénea, sin que se convierta en un puré completamente liso. Si notas que la mezcla está muy seca, añade una cucharada extra de aceite. Procesa nuevamente hasta obtener una consistencia adecuada.
- Una vez que la pasta tiene la textura deseada, prueba su sabor. Es probable que no necesite sal, ya que las aceitunas y las alcaparras ya contienen suficiente. Agrega un poco de pimienta negra molida a gusto. Si prefieres un toque más ácido, incorpora unas gotas adicionales de jugo de limón. Vuelve a mezclar ligeramente para integrar los sabores.
De la cocina a tu mesa
Transfiere la pasta a un frasco limpio y seco, preferentemente de vidrio con tapa hermética. Cubre la superficie con una fina capa de aceite de oliva para ayudar a conservarla mejor. Guarda en la heladera por hasta una semana. La pasta de aceitunas negras está lista para usarse como untable en pan tostado, como base de canapés o para acompañar ensaladas, pastas y carnes. También se puede incorporar en salsas o rellenos.
La receta de pasta de aceitunas negras es una preparación rápida, saludable y llena de sabor que se adapta a múltiples usos en la cocina diaria. Su textura cremosa y su sabor concentrado la convierten en una excelente opción para entradas, aperitivos o como complemento de platos principales. Además, al ser tan sencilla y no requerir cocción, es ideal para quienes buscan incorporar ingredientes naturales y preparar comidas caseras sin complicaciones. Puedes ajustarla a tu gusto, añadiendo hierbas como orégano, tomillo o perejil, o incluso incorporar nueces o almendras para darle un toque distinto. Preparar esta pasta en casa permite controlar los ingredientes y lograr un resultado más fresco y personal que cualquier versión industrial. ¡Y a disfrutar!