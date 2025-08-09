Paul Mescal protagoniza el nuevo éxito de Netflix con una película épica

Recientemente, Netflix agregó a su catálogo una película muy esperada desde el 2024 que retoma una historia clásica del cine.

Netflix no solo estrena mes a mes producciones propias, sino que también suma a su catálogo películas y series lanzadas en otras plataformas. En este sentido, pone a disposición de sus más de 300 millones de usuarios grandes producciones muy esperadas.

Recientemente, la plataforma de la “N” roja incorporó a su catálogo Gladiador II, una película que muchos fans de la primera entrega esperaban con ansias. Protagonizada por Paul Mescal, también cuenta con destacadas actuaciones de Pedro Pascal y Denzel Washington.

gladiador2 La película cuenta con la participación de grandes actores como Pedro Pascal. Foto: Archivo Netflix: una historia que continúa 16 años después Estrenada en cines en 2024, Gladiador II retoma la historia casi dos décadas después de la muerte del emperador Marco Aurelio y de Máximo. El Imperio Romano se encuentra ahora bajo el mando de los tiránicos emperadores gemelos Geta y Caracalla.

En esta oportunidad, el foco está puesto en Lucio Vero, interpretado por Paul Mescal, sobrino de Cómodo y testigo, desde niño, de los hechos protagonizados por Máximo.

Obligado a luchar en el Coliseo, Lucius llama la atención de Macrinus (Denzel Washington), quien lo entrena para impulsar su ascenso como gladiador. Pero su destino cambia cuando descubre su verdadero origen y se convierte en símbolo de rebelión: armado con la espada y la armadura de Máximo, lidera una revuelta para desafiar a los emperadores y restaurar la gloria de Roma.