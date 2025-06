Paul McCartney cumple 83 y la teoría que lo dio por muerto sigue viva

Paul McCartney llega a sus 83 años con una energía que ya quisiera cualquier músico joven. Sigue de gira, sigue grabando, sigue llenando estadios como si el tiempo no pasara. Su historia musical es enorme, pero hay algo que nunca lo abandonó: el mito extraño de que murió en 1966.

La canción Revolution 9, de The White Album, también alimentó la historia. Algunos decían que al reproducirla al revés se escuchaba una frase siniestra: “Turn me on, dead man”. Las leyendas crecieron sin control. Y aunque él siempre se rió del asunto, nunca dejó de ser parte del folclore beatle.