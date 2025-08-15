Palitos de queso irresistibles: receta clásica de panadería, para deleitar a todos
Receta de palitos de queso esponjosos y sabrosos, ideales para compartir, acompañar una bebida o disfrutar como snack casero en cualquier momento.
Esta receta de palitos de queso es perfecta para quienes buscan una opción salada, casera y fácil de preparar. Con ingredientes simples y una masa tipo bollería suave y sabrosa, estos palitos se convierten en una excelente elección para compartir en reuniones, meriendas o como acompañamiento de comidas.
Los palitos de queso son una preparación muy apreciada en la panadería casera. Se caracterizan por su textura aireada, su sabor suave y ese toque irresistible que aporta el queso derretido en cada bocado. Estos palitos de queso se basan en una masa de bollería básica enriquecida con queso rallado, que se hornea hasta lograr una corteza dorada y un interior tierno. Además, su versatilidad permite agregar hierbas, especias o diferentes tipos de queso, según las preferencias personales.
A diferencia de otros panes o masas más complejas, esta preparación es ideal tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en la cocina. El amasado es sencillo y el reposo de la masa permite obtener una textura elástica y liviana. Una vez horneados, los palitos de queso pueden servirse calientes o fríos, y se conservan bien durante varios días si se almacenan en un recipiente cerrado.
Son ideales para picar, acompañar sopas, ensaladas o servir en una mesa de aperitivos. También pueden formar parte del desayuno o merienda, y son una excelente opción para los más pequeños por su sabor suave y atractivo.
Ingredientes
Harina de trigo común, levadura seca, azúcar, sal fina, leche tibia, manteca blanda, huevo, queso rallado semiduro, aceite vegetal, yema para pintar, semillas opcionales.
Desarrollo paso a paso para preparar palitos de queso
- En un recipiente pequeño, mezcla 10g de levadura seca con 1 cucharadita de azúcar y 100ml de leche tibia (no caliente). Deja reposar durante 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Este paso garantiza que la levadura esté activa y ayudará a que la masa leve correctamente.
- En un bol grande, coloca 400g de harina de trigo común, 1 cucharadita de sal fina y mezcla en seco. Haz un hueco en el centro y agrega la levadura activada, 50g de manteca blanda, 1 huevo y 100ml más de leche tibia. Comienza a mezclar con una cuchara o espátula hasta integrar todos los ingredientes.
- Una vez que la masa tome forma, pásala a una superficie limpia ligeramente enharinada y amasa durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. Si la masa está muy pegajosa, puedes agregar un poco más de harina, de a poco. Luego, forma un bollo.
- Coloca el bollo en un recipiente limpio, cúbrelo con un paño o film y deja que repose en un lugar templado durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Una vez que la masa haya levado, estírala con las manos o un rodillo hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1cm de espesor. Espolvorea 150g de queso rallado semiduro por encima. Dobla la masa por la mitad para encerrar el queso, y vuelve a estirar con suavidad para integrar. Si deseas un sabor más intenso, puedes repetir este paso con más queso.
- Con un cuchillo o cortador de masa, corta tiras de aproximadamente 1,5cm de ancho por 10 a 12cm de largo. Puedes dejarlas rectas o torcerlas ligeramente para darles una forma más vistosa. Coloca los palitos en una bandeja para horno cubierta con papel vegetal o engrasada, dejando espacio entre cada uno.
- Cubre los palitos con un paño y deja que reposen durante 20 a 30 minutos para que se inflen un poco más antes de hornear.
- Precalienta el horno a 180°C. Pinta la superficie de los palitos con una yema batida mezclada con 1 cucharadita de agua o leche para darles brillo. Si lo deseas, puedes espolvorear semillas(como sésamo, amapola o chía) para darles un toque decorativo. Hornea durante 20 a 25 minutos, o hasta que estén dorados y firmes al tacto.
De la cocina a tu mesa
Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Puedes servirlos tibios o fríos, según tu preferencia.
Esta receta de palitos de queso tipo bollería es una excelente opción para saborear en cualquier momento del día. Su textura esponjosa, su sabor suave y el toque dorado del queso fundido los convierten en un acompañamiento perfecto o un snack por sí solos. Son fáciles de preparar, se adaptan a distintos gustos y se conservan bien durante varios días. Anímate a probar esta preparación en casa y sorprende con un clásico irresistible que siempre funciona. ¡Y a disfrutar!