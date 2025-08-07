No es el limonero: el árbol que embellece el jardín y resiste cualquier clima

Si bien el invierno es difícil para las plantas, hay árboles que resisten todo tipo de climas y este es uno de los que debes tener en el jardín.

Las hojas de este árbol decoran el jardín mientras dan uno de los frutos más dulces. Foto: Shutterstock

El invierno puede ser un clima hostil para el crecimiento de muchas plantas, sin embargo, existe un árbol que se adapta a casi todos los climas. Además de embellecer el jardín, ofrece un fruto muy apreciado por su sabor y valor nutricional.

Si hablamos de árboles frutales es común pensar en limoneros u otras especies similares, pero en este caso se trata de una planta más pequeña, comparable incluso con un arbusto. Es parte de la familia Moraceae y originaria de la región del Mediterráneo. Se trata del Ficus carica, conocido popularmente como higuera.

shutterstock_2347661091 Características principales del Ficus carica Este árbol destaca tanto por su elegancia como por su fruto, el higo, que puede variar en color del verde al púrpura oscuro, dependiendo de la variedad. Es una fruta muy dulce y rica en nutrientes, ideal para consumir fresca o deshidratada.

La higuera puede alcanzar hasta seis metros de altura y se distingue por su copa ancha y frondosa. Es una planta resistente, de bajo mantenimiento, y se adapta muy bien a jardines domésticos. Además, posee un valor cultural importante.