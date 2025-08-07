No es el limonero: el árbol que embellece el jardín y resiste cualquier clima
Si bien el invierno es difícil para las plantas, hay árboles que resisten todo tipo de climas y este es uno de los que debes tener en el jardín.
El invierno puede ser un clima hostil para el crecimiento de muchas plantas, sin embargo, existe un árbol que se adapta a casi todos los climas. Además de embellecer el jardín, ofrece un fruto muy apreciado por su sabor y valor nutricional.
Si hablamos de árboles frutales es común pensar en limoneros u otras especies similares, pero en este caso se trata de una planta más pequeña, comparable incluso con un arbusto. Es parte de la familia Moraceae y originaria de la región del Mediterráneo. Se trata del Ficus carica, conocido popularmente como higuera.
Características principales del Ficus carica
Este árbol destaca tanto por su elegancia como por su fruto, el higo, que puede variar en color del verde al púrpura oscuro, dependiendo de la variedad. Es una fruta muy dulce y rica en nutrientes, ideal para consumir fresca o deshidratada.
La higuera puede alcanzar hasta seis metros de altura y se distingue por su copa ancha y frondosa. Es una planta resistente, de bajo mantenimiento, y se adapta muy bien a jardines domésticos. Además, posee un valor cultural importante.
Historia de la higuera: un árbol con significado
La higuera es una de las plantas más antiguas cultivadas por el ser humano. En civilizaciones como la egipcia, griega y romana ya se la valoraba por sus frutos dulces y sus propiedades medicinales. Con el paso del tiempo, su cultivo se expandió por Europa y América, convirtiéndose en un símbolo de fertilidad, abundancia y sabiduría en diversas culturas. Por eso, tener un árbol de estos en casa, puede significar mucho más de lo que crees.