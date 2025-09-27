Presenta:

Ni bicarbonato ni limón: cómo limpiar las ollas para que queden como nuevas

Limpiar las ollas quemadas es fácil si evitás el bicarbonato y usás este truco casero que las deja como nuevas sin esfuerzo.

Cómo limpiar las ollas sin usar bicarbonato ni dañar el material.&nbsp;Foto: Shutterstock

En la cocina, hay batallas que se repiten. Una de ellas: la de las ollas quemadas, manchadas o con grasa que no sale. Y aunque el bicarbonato de sodio y el limón son los primeros aliados que muchos buscan para limpiar, no siempre funcionan como esperamos. De hecho, pueden dejar residuos, manchar el aluminio o simplemente no hacer efecto.

La respuesta está en una mezcla casera que arrasa en redes y que muchos ya validan por experiencia propia: vinagre blanco y detergente concentrado. Simple, accesible y mucho más efectiva que los clásicos. Esta combinación corta la grasa, afloja los restos quemados y no daña el material. Ideal para ollas de acero, aluminio o antiadherentes.

Limpiar ollas quemadas: lo que s&iacute; funciona y lo que conviene evitar. Foto: Shutterstock

¿Cómo se aplica en las ollas?

Primero, colocá agua caliente en la olla sucia. Sumá un chorro generoso de vinagre blanco y unas gotas de detergente. Dejá reposar entre 15 y 20 minutos. Después, frotá con una esponja suave o cepillo de cocina. Enjuagá con agua tibia y secá bien. Si los restos están muy adheridos, podés repetir el proceso o dejar la mezcla toda la noche.

Errores que conviene evitar

  • Usar esponjas metálicas que rayan el fondo.

  • Mezclar productos abrasivos que dañan el material.

  • Limpiar en seco sin remojar antes.

  • Usar limón en ollas de aluminio (puede mancharlas).

Limpiar no tiene por qué ser una tarea frustrante o cara. Con este truco, las ollas pueden volver a brillar sin esfuerzo, sin químicos agresivos y sin perder tiempo.

