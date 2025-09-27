Ni bicarbonato ni limón: cómo limpiar las ollas para que queden como nuevas

Limpiar las ollas quemadas es fácil si evitás el bicarbonato y usás este truco casero que las deja como nuevas sin esfuerzo.

En la cocina, hay batallas que se repiten. Una de ellas: la de las ollas quemadas, manchadas o con grasa que no sale. Y aunque el bicarbonato de sodio y el limón son los primeros aliados que muchos buscan para limpiar, no siempre funcionan como esperamos. De hecho, pueden dejar residuos, manchar el aluminio o simplemente no hacer efecto.

La respuesta está en una mezcla casera que arrasa en redes y que muchos ya validan por experiencia propia: vinagre blanco y detergente concentrado. Simple, accesible y mucho más efectiva que los clásicos. Esta combinación corta la grasa, afloja los restos quemados y no daña el material. Ideal para ollas de acero, aluminio o antiadherentes.

Con este truco casero las ollas no solo estarán limpias, sino también brillantes Foto: Shutterstock Limpiar ollas quemadas: lo que sí funciona y lo que conviene evitar. Foto: Shutterstock

¿Cómo se aplica en las ollas? Primero, colocá agua caliente en la olla sucia. Sumá un chorro generoso de vinagre blanco y unas gotas de detergente. Dejá reposar entre 15 y 20 minutos. Después, frotá con una esponja suave o cepillo de cocina. Enjuagá con agua tibia y secá bien. Si los restos están muy adheridos, podés repetir el proceso o dejar la mezcla toda la noche.

Errores que conviene evitar Usar esponjas metálicas que rayan el fondo.

Mezclar productos abrasivos que dañan el material.

Limpiar en seco sin remojar antes.

Usar limón en ollas de aluminio (puede mancharlas).