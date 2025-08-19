Netflix tiene una serie de comedia negra que la rompe de los creadores de Machos Alfa

Netflix subió las primeras dos temporadas de una serie que hará reír hasta el final. La tercera se estrena el 21 de agosto.

Netflix sumó a su catálogo una exitosa serie, Muertos S.L, creada por los hermanos Caballeros que también tienen en su currículum otra serie exitosa: Machos Alfa. Por ahora están disponibles dos temporadas y la tercera llegará el 21 de agosto.

Esta serie originalmente se estrenó en Movistar Plus+, pero ahora llegó a Netflix. Es una producción que ha sido muy elogiada por la crítica y muy bien recibida por el público. Una comedia funeraria que dará que hablar.

Esta serie trae una interesante propuesta de humor negro con la "comedia funeraria". Es una ficción incorrecta donde los personajes son cautivantes y también las excéntricas vinculaciones que hay entre ellos. Es ideal para los que aman el humor filoso.

"Cuando muere el fundador de la Funeraria Torregrosa, el ambicioso Dámaso su mano derecha está listo para hacerse cargo del negocio. Pero la viuda del dueño tiene otros planes", señala el resumen de la plataforma de streaming.

“Cuando muere el fundador de la Funeraria Torregrosa, el ambicioso Dámaso su mano derecha está listo para hacerse cargo del negocio. Pero la viuda del dueño tiene otros planes”, señala el resumen de la plataforma de streaming.

El elenco de la serie está integrado por Carlos Areces en el papel de Dámaso Carrillo que es el mano derecha del fundador de la funeraria. También actúan Ascen López interpretando a Nieves, la viuda que se encargará del negocio, Salva Reina como Nino y Aitziber Garmendia en la piel de Olivia.