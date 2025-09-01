Netflix tiene una serie de 8 episodios con una fuerte historia para adultos que conquista corazones

La miniserie subida de tono estrena segunda temporada con un drama más intenso que despierta cierta oscuridad.

Netflix demostró que una serie sudafricana puede tener tanto éxito como cualquier otra producción. Con una historia intensa y subida de tono, su primera temporada de 8 episodios triunfó en la plataforma, tanto que se estrenó su segunda temporada con 10 nuevos capítulos que prometen mantenerte sentado en el sillón.

¿De qué trata esta serie? El nombre de la miniserie es Seducción fatal y muestra la vida de Nandi, una profesora casada, que se involucra en un romance apasionado con un hombre llamado Jacob. Esto provoca una traición y tragedia, que la lleva a descubrir el oscuro motivo por el que Jacob pasó una noche con ella.

serie, netflix seducción fatal La serie de Netflix que estrena segunda temporada. Archivo.

Pero también se despiertan sospechas sobre Leonard, el esposo de Nandi y juez con una pasado secreto. Suicidios, manipulación, mentiras y falsas sentencias son las que dan el toque misterioso y entretenido a esta serie que tiene mucho para mostrar y reflexionar.

En la segunda temporada de Seducción fatal encontramos a Warren Masemola, como el ministro Vilikazi. Esta figura política es peligrosa y busca convertirse en el vicepresidente de Sudáfrica y no teme en revelar los secretos más oscuros de las personas que se interpongan en su camino.