Netflix: se estrenó el trailer de la segunda temporada del live action de One Piece y todos enloquecen

La plataforma de streaming dio una gran noticia para los fans del anime y la serie. Cuándo se estrena y de qué trata.

Netflix hizo historia con el live action de One Piece. A los días de su estreno, la serie se convirtió en una de las adaptaciones más exitosas de la plataforma. One Piece, basada en un manga popular creado por Eiichiro Oda, conquistó a tantos espectadores gracias a su calidad visual y fidelidad al espíritu original del manga.

Ahora Netflix vuelve a sorprender a todos con la llegada del tráiler de la segunda temporada. Si bien en el evento Tudum aseguraron que los nuevos capítulos se estrenarán en 2026, la cuenta regresiva comenzó para los fanáticos de esta historia que combina las aventuras con superpoderes.

El nuevo trailer de One Piece Embed - ONE PIECE Segunda temporada La segunda temporada del live action explorará el emblemático arco de la Isla de Drum, una gélida tierra donde los Sombrero de Paja conocerán a Tony Tony Chopper y enfrentarán al temible Wapol. La emotiva historia de Chopper, marcada por el rechazo y su deseo de pertenencia, añadirá profundidad a la serie y reforzará el vínculo humano de la tripulación de Luffy. Así lo asegura la sinopsis.

Lo más sorpresivo fue que el estreno del primer trailer de la segunda temporada, llegó acompañado de la confirmación de la tercera temporada. Aún no hay detalles pero se confirmó su desarrollo. Ahora queda esperar a que alguien del equipo brinde más detalles sobre lo próximo de One Piece.