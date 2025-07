Netflix lanzó el tráiler oficial de Merlina 2 y confirmó la fecha de estreno

Mira el trailer oficial de Merlina

Una familia con historia: dónde nacen los Addams

La Familia Addams nació en 1938 gracias al dibujante Charles Addams, quien creó a estos excéntricos personajes para una serie de historietas en la revista The New Yorker. En sus primeras versiones, los personajes no tenían nombre y protagonizaban viñetas humorísticas con un tono oscuro e irónico. Con el tiempo, fueron ganando popularidad y llegaron a la televisión, el cine y ahora al streaming, convirtiéndose en un clásico de la cultura pop.